Striptiest in Staden viert 35ste verjaardag en 900ste uitleenbeurt

De Striptiest is op zaterdag 5 maart aan zijn 900ste uitleenbeurt toe. In januari mocht De Striptiest ook zijn 35ste verjaardag vieren. Ter gelegenheid van beide mijlpalen trakteert Striptiestbezieler Marc Van Ysacker op 5 maart met een gratis uitleenbeurt.

“De Striptiest opende de deuren op 17 januari 1987”, herinnert Marc Van Ysacker zich. “Die dag kreeg ik mijn eerste vijf leden over de vloer. Bij de eerste uitleenbeurt waren zo’n 600 strips beschikbaar. De verzameling werd in de loop der jaren stelselmatig uitgebreid. Momenteel zijn er bij De Striptiest meer dan 12.500 albums ter beschikking.”

“Het aanbod is zeer divers”, weet Marc. “Er zijn de populaire Vlaamse stripreeksen zoals Jommeke, Suske en Wiske, De Kiekeboes en FC De Kampioenen, maar ook detectivereeksen zoals Rik Ringers, Jerôme Bloks en Blake en Mortimer. De humorstrip neemt ook een groot deel van het aanbod in waarbij De Blauwbloezen, Asterix en Urbanus maar enkele van de succesreeksen zijn.”

Politieke thrillers

“Er zijn ook tal van historische strips uit alle perioden van onze geschiedenis te vinden. Verder vind je bij De Striptiest ook heroic fantasy, politieke en economische thrillers, science fiction en Eerste en Tweede Wereldoorlogstrips. Je kan het echt zo gek niet bedenken of er bestaan strips van.”

“In de loop der jaren werden mijn strips meer dan 133.500 keer uitgeleend”, gaat Marc verder. “Rekening houdend met het feit dat er per leeskaart drie strips mogen meegenomen worden per uitleenbeurt, komt dat neer op zo’n 44.500 uitleningen.”

Meer dan 12.500 albums

“De meer dan 12.500 albums zitten verspreid over 1.920 reeksen. Daarvan zijn er 24 reeksen waarvan 50 of meer albums beschikbaar zijn in De Striptiest. Daartoe behoren succesreeksen als Jommeke, Nero, Suske en Wiske, De Rode Ridder en De Kiekeboes.”

“Ik heb over de verschillende uitleenbeurten heen ook de meest uitgeleende albums tot en met uitleenbeurt 899 bijgehouden. De Kiekeboes staan daarbij op één, gevolgd door Jommeke. De top drie wordt vervolledigd door Suske en Wiske.”

Minder leden

“Helaas gaat het ledenaantal van De Striptiest al jaren beduidend achteruit. Waar tijdens de hoogdagen nog 200 strips per uitleenbeurt de deur uitgingen, is dit nu vaak minder dan 100. Intussen werden al leeskaarten uitgereikt aan 648 verschillende striplezers. Onder hen ook een aantal die, verwonderlijk genoeg, slechts eenmaal langskwamen. Zij betaalden 7 euro voor hun leeskaart waarin twee uitleenbeurten begrepen zijn. Wie slechts één keer kwam, miste dus een tweede – bovendien gratis – uitleenbeurt.”

Het stripverhaal blijft volgens Marc overigens een sterk onderschat medium. “Een goede strip heeft namelijk twee grote troeven”, meent Marc. “Vooreerst is er het verhaal of de gag, anderzijds is er de grafische vormgeving. Veel strips zijn echte kunstwerkjes.”

“Stripverhalen worden nog te veel als kinderlectuur gezien. Dat dit niet zo is, bewijst het feit dat de meeste leden van De Striptiest hun kinderjaren al een tijdje achter zich gelaten hebben. Wie de overstap kan maken van FC De Kampioenen, Jommeke, Suske en Wiske of De Kiekeboes naar Thorgal, Robbedoes, XIII of Jerôme Bloks beleeft gegarandeerd jaren lees- en kijkplezier.”

Gratis wedstrijd

Ter gelegenheid van de 900ste uitleenbeurt en de 35ste verjaardag van De Striptiest is de uitleenbeurt op 5 maart gratis. Daarnaast werd een gratis wedstrijd georganiseerd met medewerking van de Stadense scholen. Daaraan konden leerlingen vanaf het derde leerjaar deelnemen. De oplossingen dienen ten laatste op zaterdag 5 maart om 12 uur binnengebracht te worden in De Striptiest in de Vredestraat 8. De oplossingen kunnen ook gemaild worden naar marc.van.ysacker@telenet.be.

De hoofdprijs is een waardebon voor de aankoop van 35 euro aan strips bij een Roeselaarse boekhandel. Ook de tweede en derde prijs zijn waardebonnen ter waarde van respectievelijk van 20 en 10 euro.