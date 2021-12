Stripliefhebber Geert Ollieuz initiatiefnemer van speciaal Nero-album: De Roesjhoart eerste Nero-album in het Oostends dialect

Sleenofiel Geert Ollieuz zette zijn schouders onder het stripalbum ‘De Roesjhoart’. Dit Nero-verhaal is de naar het Oostends vertaalde versie van ‘Het Zeespook’, een album van Marc Sleen.

Al langer dan vandaag broedt de Oostendse stripliefhebber Geert Ollieuz op het idee om een Nero-verhaal in het Oostendse dialect op de markt te brengen. “We naderen 2022, het jaar waarin de vijf jaar geleden overleden Marc Sleen precies honderd jaar zou geworden zijn. Bovendien wordt zijn onverbeterlijk geesteskind Nero 75 jaar. Gesteund door mijn vrienden van de Oostendse stripofielenclub De Lustige Kapoentjes besliste ik om de daad bij het woord te voegen”, aldus Geert Ollieuz.

“Er dienden heel wat hinderpalen te sneuvelen om de publicatie van ‘De Roesjhoart’ te realiseren. Eerst was er toestemming nodig voor deze heruitgave. We waren dolgelukkig toen de Stichting Marc Sleen hiervoor groen licht gaf. We kozen voor het album ‘Het Zeespook’ waarin onze held in Oostende verzeilt tijdens een conflict met een gemaskerde bandiet. Kenner van het Oostends dialect Roland Desnerck nam de vertaling voor zijn rekening. Eerder nam diezelfde Roland Desnerck al enkele Kuifje-albums onder handen.”

De opbrengst van de verkoop gaat naar de vzw Restart

“Striptekenaar Dirk Stallaert toverde een nieuwe kaft voor de Oostendse versie van ‘Het Zeespook’ uit zijn tekenpen. De tekenaar was een tijdlang de rechterhand van Sleen. Om het album te kunnen uitgeven, klopten we aan bij Peter Bonte. Die Bruggeling gaf al ettelijke naslagwerken over Sleens oeuvre uit.”

“Het album ‘De Roesjhoart’ wordt boven de doopvont gehouden tijdens Oostende Voor Anker, het jaarlijkse maritieme feest dat door de pandemie twee jaar na elkaar niet kon doorgaan. In 2022 zal het feest plaatsvinden van donderdag 19 mei tot en met zondag 22 mei. De opbrengst van de verkoop gaat naar de vzw Restart. Deze vereniging zet zich onder meer in voor het restaureren van de houten reddingsboot Watson 3. Enkele vrijwilligers herbouwen deze boot volledig in de Oostendse achterhaven”, aldus nog Geert Ollieuz.

Album bestellen

Wie dit wil, kan het album nu al bestellen. De kostprijs bedraagt 15 euro (slappe kaft) of 25 euro (harde kaft). Info delustigekapoentjes@outlook.com met vermelding van slappe of harde kaft, en adres. 15 of 25 euro betalen kan op rekening van De Lustige Kapoentjes, met rekeningnummer BE39 9734 1127 8519, met vermelding ‘Roesjhoart softcover of hardcover’. (BVO)

