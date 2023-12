Stripfanaat Geert eert Morris met tentoonstelling in stadhuis Kortrijk: “Wereldtopper als striptekenaar”

Drie weken lang eren Winkelnaar Geert Van Gheluwe en Kortrijkzaan Wim Bruynooghe met een tentoonstelling in het Kortrijkse stadhuis Maurice ‘Morris’ De Bevere, de tekenaar van de Lucky Lukestrips. “Morris zou dit jaar 100 geworden zijn. Hij was een eenvoudig man, maar als striptekenaar een echte wereldtopper”, aldus Geert.

Geert Van Gheluwe, onder andere bgekend als vaste medewerker van Winkel Koerse, is al jarenlang gepassioneerd door stripverhalen. “Die passie ontstond eigenlijk al tijdens mijn legerjaren. Inmiddels heb ik een collectie vanzo’n 3.000 à4.000 stripverhalen. Ik ben vooral liefhebber van het Vlaamse stripverhaal. Ik mocht vroeger voor Het Laatste Nieuws verschillende Vlaamse striptekenaarsbij hen thuisinterviewen. Zo kwam ik ook over de vloer bij onder andere Maurice ‘Morris’ De Bevere.”

Morris is de tekenaarvan de Lucky Lukestrips. Hij werd geboren op 1 december 1923 in Kortrijk en overleed op 16 juli 2001 in Brussel. “Een eerderbescheiden man, maar van zijn strips werden wereldwijd maarliefst 300 miljoenexemplaren verkocht. Daarmee behoort Lucky Luke tot de meest populaire strips ter wereld. Morris was een echte wereldtopper”, spreekt Geert vol bewondering over Morris.

Tijdens de viering van 50 jaar Lucky Luke in 1997 ontmoette Geert Wim Bruynooghe. “Wim isde grootsteverzamelaarin Vlaanderenvan alles wat met Morris en Lucky Luke te maken heeft. Doorheen de jaren hielden we contact. In aanloop naar de honderdste verjaardag van Morris ontstond het idee omsamen echtiets speciaals te doen.”

Stadhuis Kortrijk

Logischerwijs zou een evenement ter ere van Maurice ‘Morris’ De Bevere in Kortrijk moeten plaats vinden, de stad waar hij het levenslicht zag. Geert en Wim namen contact op met de schepen van Cultuur. “We kregen van de stad Kortrijk de toelating om in degotische zaal van het stadhuis van Morris zijn geboortestad een tentoonstelling te organiseren. Een erg mooie plaats om een mooi persoon te eren.” De tentoonstelling is nog dit weekend, telkens van 11 tot 17 uur, gratiste bezoeken. “Een ideale uitstap voor jong en oud. De overzichtstentoonstelling schetst het leven van Morris. Hij wou eigenlijk eersttekenfilms maken, maar toen dat niet lukte werd hij striptekenaar. En wat voor één.”

Voor Geert is de tentoonstelling in Kortrijk al het tweede groot stripproject waar hij dit jaar aan meewerkte. Begin 2023 liep er in samenwerking met de Ledegemse bibliotheek een initiatief waarin MarkVertongen centraal stond. Markske, bekend van de televisieserie en het gelijknamige stripalbum FC De Kampioenen, bracht zelf een bezoek aan de bibliotheek waar tal van fans hem stonden op te wachten. Geert genoot met volle teugen van het gebeuren.

“Het voorbije jaar heb ik heel wat tijd gestoken in die twee projecten, 2024 wordt dan ook een jaar waarin ik het op vlak van stripverhalen misschien wat rustiger aan zal doen. Misschien moet ik opnieuw wat meer tijd maken om ze zelf te lezen, want verschillende exemplaren in mijn collectie heb ik eerlijk gezegd nog niet gelezen.”

Figurantenrol in verschillende strips

De kans is niet onbestaande dat de enthousiaste Winkelnaar tijdens het lezen zichzelf getekend ziet. “Ik kreeg ondertussenaleen figurantenrolin een strip van FC De Kampioenen en De Rode Ridder. Vorig jaar werd ik voor mijn zestigste verjaardag, dankzij mijn vrouw Katrien en de dochters Hanne en Lieze, verrast door striptekenaar Merho met een cameo in het album ‘Dood wakker worden’ van De Kiekeboes.”