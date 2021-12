Stripalbum ‘Dictator Dirk 3’ is vanaf nu te koop: “We worden enkel beter”

Goed nieuws voor de fans van de strip ‘Dictator Dirk’. Vanaf nu kunnen de beste afleveringen van het afgelopen jaar in huis gehaald worden. Voor de derde keer bundelde Uitgeverij Bonte de beste verhalen in een album. “We hebben geen grenzen meer”, lachen de makers Koen De Brabander en Bart Vantieghem.

Met de strip ‘Dictator Dirk’, die wekelijks in deze krant verschijnt, steken Koen De Brabander en Bart Vantieghem al drie jaar de draak met de Brugse burgemeester en zijn schepenen. Voor de derde keer op rij bundelde Peter Bonte van de gelijknamige uitgeverij de beste afleveringen van het voorbije jaar in een album. “Het is misschien wel de beste van de drie, want we vinden zelf dat de strip almaar beter wordt”, zegt Koen De Brabander.

“De gecreëerde karakters groeien en zelf hebben we ook geen grenzen meer, zijn we veel vrijer in ons doen geworden. Om een voorbeeld te geven: in een van de allereerste afleveringen wilden we Pol Van Den Driessche bombarderen tot ‘schepen van Vrouwenzaken’. Dat vonden de mensen er toen over. Nu zou dat een heel softe mop zijn. Dat toont hoe we geëvolueerd zijn, hoe de mensen mee zijn met het verhaal en we de grens opgeschoven hebben.”

Vier nieuwe personages

Na drie jaar is de inspiratie nog niet op, integendeel zelfs. Bart Vantieghem: “Tussen Koen en ik is er nog steeds een zeer goeie wisselwerking van ideeën. En de politici hebben toch weer genoeg stommiteiten uitgehaald.” (lacht)

“Soms staan we er zelf met open mond naar te kijken: wat doen ze nu? Wat posten ze nu op hun sociale media? Bovendien deden vier nieuwe personages dit jaar hun intrede: Dirks sidekick Isabelle ‘Wulteputje’ Wulteputte, nieuwe schepenen Jasper Pillen, Pieter Marechal en oppositieleider Stefaan Sintobin. Eerst hadden we Pol Van Den Driessche als de ‘Gargamel’ in onze strip, maar Sintobin is toch nog een graadje erger. Als het echt héél fout moet zijn, dan komt hij op de proppen. Onze olifant in de porseleinenkast.”

Nico-fanclub

Een van de geliefde karakters om door de mangel te halen is cultuurschepen Nico Blontrock. “Het levert ons tegenwoordig zelf de kritiek op dat we de Nico Blontrock-fanclub zijn. Maar ik denk niet dat hij het altijd leuk vindt om afgebeeld te worden. Nu, de kritiek komt vooral van mensen die weinig of nooit in onze verhalen opduiken.”

“Wij denken dat je er nog steeds beter wél in komt dan niet, want dat wil zeggen dat je maar heel weinig betekent of uitricht… We merken dat de helft van het college zichzelf heel goed kan relativeren, maar dat het andere deel het daar toch moeilijker mee heeft. Dan zeggen we telkens hetzelfde: het is maar een strip, het is opgeblazen en op flessen getrokken. Relativeer gewoon!”