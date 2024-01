Steven Van Der Heyden is de nieuwe stadsdichter van Roeselare

De opvolger van stadsdichter Edward Hoornaert heeft zijn eerste gedicht geschreven met de Roeselaarse gastronomie als inspiratiebron. Steven Van Der Heyden is Oost-Vlaming met een nauwe band met de Rodenbachstad.

“Ik geef beroepshalve les als leraar Nederlands en dat nog maar vier jaar. Ik ben een zijinstromer en kom oorspronkelijk uit de zorgsector waar ik diverse jobs deed in woonzorgcentra, ziekenhuizen of op de palliatieve dienst. Wat ik al die jaren hebben gezien en beleefd is een voedingsbodem gebleken voor mijn gedichten. Ik probeer altijd heldere verzen te schrijven met zo weinig mogelijk woorden maar wel met alledaagse woorden. Het moet toegankelijk blijven”, aldus Steven Van Der Heyden.

De jury selecteerde Steven Van Der Heyden op basis van twee gedichten, een naar vrije keuze en eentje dat een band moest hebben met Roeselare. Nieuwe Krijtlijnen, ode aan Agrotopia viel erg in de smaak. Het is een ode aan de agro-industrie en de dakserres van de REO-veiling.

“Maar we zien in Steven ook heel veel potentieel om nieuwe projecten op te zetten”, vult schepen van cultuur Mieke Vanbrussel aan. “Hij heeft de kennis en de kunde om een poëziefestival te organiseren, om Roeselare als poëziestad verder op de kaart te zetten en om nationale en internationale dichters naar hier te halen. In dit Gezellejaar zal hij meteen aan de slag mogen met de tweede editie van het Internationaal Poëzietrefmoment in Roeselare.”