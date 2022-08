Steven uit Oostnieuwkerke brengt tweede thriller ‘Het Kaartenhuis’ uit

Steven Margot heeft met ‘Het Kaartenhuis’ zijn tweede boek af. Het boek ligt sinds kort in verschillende boekhandels. Ondertussen is de papa van twee al bezig met het schrijven van twee nieuwe boeken. “Maar ik blijf met de voeten op de grond, dit is een pure liefhebberij.”

Op jonge leeftijd begon Steven Margot (46) al met het schrijven van korte verhalen. Later verslond hij ook tal van thrillers.

“Vooral die van mijn grote voorbeeld Stephen King”, aldus de Oostnieuwkerkenaar, die samen met zijn vrouw twee tienerdochters heeft.

Publieksprijs

Steven kwam op het idee om zelf eens een boek te schrijven. Vorig jaar debuteerde hij met ‘Schijn’, een thriller. Het boek werd onlangs nog bekroond met de BoekGoud Publieksprijs in de categorie Thrillers. Sinds kort ligt er ook een tweede boek van Steven Margot in verschillende boekhandels. ‘Het Kaartenhuis’ is onder andere te verkrijgen in de Standaard Boekhandels van Roeselare, Izegem en Torhout.

Een ondergesneeuwd decor is het decor voor de tweede thriller van Steven. Op een koude ochtend wordt het levenloze lichaam van een man er teruggevonden. De jonge journaliste bijt zich met de hulp van de eigenaar van het plaatselijke café in de zaak vast. ‘Het Kaartenhuis’ telt 330 pagina’s en kost 23,99 euro.

Leuke hobby

“Ondertussen ben ik ook al volop bezig met een tweede en een derde boek. Ik voel geen druk. Dit is momenteel gewoon een leuke liefhebberij. Het doet er ook niet toe hoeveel boeken ik verkoop. Ik amuseer me met het schrijven van de boeken en dat is het belangrijkste”, aldus Steven.

