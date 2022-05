Steven Margot (46) uit Oostnieuwkerke valt in de prijzen met eerste thriller

Aan de vooravond van de Boekenweek werd de jaarlijkse BoekGoud-prijs uitgereikt door de uitgeverij Boekscout. Steven Margot (46) won met zijn debuut Schijn de publieksprijs in het genre ‘Thrillers’. “Mijn tweede boek is intussen af en het derde ben ik nu aan het schrijven”, zegt hij.

De van Izegem afkomstige Oostnieuwkerkenaar werd tijdens de Nederlandse schrijversprijs BoekGoud door ruim tienduizend lezers verkozen tot winnaar. “Schijn Wat niet is en nooit is geweest is een klassiek moordverhaal”, vertelt Steven. “Een jonge vrouw wordt doodgeschoten teruggevonden in de tuin van een villa aan de kust. Er zijn veel verdachten, maar harde bewijzen en een moordwapen ontbreken. Doorheen het boek komen verschillende zaken aan het licht.”

Fan van Stephen King

Begin april vorig jaar publiceerde Steven zijn debuut, een jaar later valt hij ermee in de prijzen. Het gaf hem alvast de motivatie om verder te schrijven. “Mijn tweede manuscript ligt momenteel bij de uitgever en ik ben al een derde boek gestart. Als fervent lezer hou ik van de verhalen van de Amerikaanse thrillerauteur Stephen King. Het is geen toeval dat mijn boeken die richting uitgaan.” (BF)

