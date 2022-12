Stephan Swertvaegher zet zijn lezers graag op verkeerde been

Stephan Swertvaegher (62) brengt met Het Laatste Cryptogram zijn tweede thriller uit. Nu Stephan met pensioen is, komt er eindelijk tijd vrij om te schrijven. Want een vlotte pen heeft hij al jaren. Als kind verzon hij graag verhalen en werden zijn opstellen regelmatig voorgelezen.

Stephan was jarenlang elektricien en loodgieter op zelfstandige basis en daarnaast gaf hij les in het volwassenenonderwijs. Sinds juli 2022 is hij met pensioen en legt hij zich volledig toe op zijn hobby’s: schrijven, lezen en reizen. Voor hij zich aan een roman waagde, pende hij vaak zijn reisverhalen neer. Maar zijn lezers beperkten zich tot familie en vrienden. Stephan noemt zichzelf dan ook een laatbloeier. Zijn eerste kortverhaal dateert van september 2017. Met Ik weet waar je zit lanceerde hij in november 2019 zijn debuutroman.

Deuren dicht

Stephan verduidelijkt: “Ik hou van spanning en mysterie. Er mag geen overdaad zijn aan personages. Ik zet de lezer graag op het verkeerde been. Pas op het einde komt de ontknoping. Niets is leuker dan als auteur commentaren te krijgen zoals: Je wordt onmiddellijk meegezogen in het verhaal of Ik heb het boek in één ruk uitgelezen.”

Stephan schrijf het liefst in zijn bureau annex werkkamer, alleen, zonder muziek en met de deuren dicht. “Zo kan ik mij het best inleven in mijn personages. Mijn vrouw Viviane weet dat en laat mij begaan. Zij is tevens mijn kritische testlezer en houdt mijn boekhouding bij.”

Vijf sterren

“Mijn huidige thriller, Het Laatste Cryptogram, brengt het verhaal rond een huurmoordenaar die in de gevangenis belandt en daar op wraak broedt. Hij komt vrij en brengt zijn opdrachtgevers om. De persoon die zijn zaak onderzoekt, verdwijnt. Wanneer de beroepsmoordenaar begint te dementeren, wordt zijn villa verkocht. De nieuwe eigenaars krijgen vaak bezoek van mysterieuze personen”, verklapt Stephan ons nog.

Het boek is onder meer te koop bij Standaard Boekhandel en online via Bol.com en Amazon. Kostprijs 22,50 euro. Al enkele weken na de publicatie kreeg hij een vijfsterrenrecensie op Hebban.nl.

Momenteel werkt Stephan aan zijn derde boek. “Het vertrekpunt is een verhaal rond een vrouw die leefde in de zeventiende eeuw en eindigt op de brandstapel. Daarna maken we een tijdsprong naar het heden”, sluit Stephan enthousiast af. (CWO)