Stefan Vancraeynest, Bart Cafmeyer en Kobe Sercu brengen ’t Was ol weg: “Studie vooraf duurde langer dan schrijven”

Op donderdag 28 april kan je om 14.30 uur en om 20.15 uur de voorstelling ’t Was ol weg meepikken in OC De Troubadour in Bissegem. Het betreft een stuk geschreven door en in een regie van Stefan Vancraeynest, gebracht door Bart Cafmeyer en met muziek en zang van Kobe Sercu.

Stefan Vancraeynest, die in Bissegem woont, en Bart Cafmeyer uit Ingelmunster kenden elkaar door hun beide vaders. “Ik had Barts vader Guido ook opgevolgd als lid van de commissie van toezicht op het Landjuweel, waar ik later voorzitter werd”, vertelt Stefan.

De eerste samenwerking tussen Stefan en Bart was voor een monoloog over het leven van Guido Gezelle. “Bart kwam op aanraden van zijn vader in 1997 bij mij terecht om een monoloog te schrijven over het leven van Guido Gezelle. Ik heb het stuk ook geregisseerd en in het Gezellejaar 1999 heeft Bart het 170 keer gespeeld, met groot succes. Het was een ongelofelijke ervaring en we zijn vrienden geworden. Er groeide een vervolg met monologen en theaterwandelingen.

Hoe het tot ’t Was ol weg kwam

“We schreven ons in voor het provinciaal project Phenix over de wederopbouw.”

Aan het schrijven van de monoloog ging er veel zoekwerk vooraf. Teksten en getuigenissen werden verzameld. “De studie vooraf duurde langer dan het schrijven, want ik had het verhaal al in mijn hoofd”, vertelt Stefan.

Er was voor het stuk ook een muzikant nodig om wat verluchting te brengen. “Ik was naar een voorstelling van de broers Sercu geweest en Kobe viel me enorm op. Hij zong de liedjes en speelde vlot gitaar. Met Bart kwam ik overeen om er ook Kobe bij te betrekken. Hij maakte liedjes die passen in onze vertelling die gaat over vriendschap, verlies, behoefte aan warmte… kortom allemaal dingen die mensen tijdens een oorlog intens meemaakten.”

Er volgden enkele try-outs met enkele vrienden bij Stefan thuis – tijdens de coronaperiode kon er niet veel publiek zijn – om te zoeken wanneer een liedje en wanneer er tekst zou komen. “We kregen veel bijval en voelden ons safe.” Er kon een voorstelling in open lucht en met maximum 100 mensen plaatsvinden in Ingelmunster, en dan viel weer alles stil. “Nu kunnen we weer van start gaan. Er zijn 15 voorstellingen van ’t Was ol weg bezig of gepland.

Het stuk

’t Was ol weg is een behoorlijk intimistische monoloog. Broos, teer, en met humor. Er is niet veel visueels in de vertelling. Er komen zelfs mensen die blind of slechtziend zijn. Ze kunnen hun fantasie zelf loslaten en luisteren naar het verhaal.

Het verhaal gaat over een overgebleven sergeant die die graad kreeg omdat hij een woordje Frans kende. Die generaal wordt door de provincie belast met het toezicht op de wederopbouw na de oorlog.

“De verteller vertelt systematisch wat in die periode na de oorlog aan (herstel)werken en wederopbouw gebeurd is, gebaseerd op historische feiten. Het stuk is natuurlijk doorspekt met de fantasie van de schrijver.”

“Een belangrijk detail is dat de verteller per toeval aan een door het Duitse leger verlaten hond geraakt, hij noemt hem Frits en het wordt zijn beste vriend. Die getrainde hond is onmisbaar.”

Wie is Stefan?

Stefan Vancraeynest (73) werd geboren in Beveren-Leie. “Mijn vader was onderwijzer in het Sint-Amandscollege Noord in Kortrijk. “Toen mijn vader het beu was om altijd door weer en wind met de fiets naar school te moeten verhuisden we toen ik een jaar of 8 was naar Kortrijk. Mijn vader werd later directeur in het Sint-Amandscollege Zuid aan de andere kant van de stad.”

Stefaan is germanist en gaf 17 jaar Nederlands, Engels en Duits in Sint-Amandscollege en in Sint-Theresia in Kortrijk. Dan was hij 12 jaar cultuurfunctionaris in Kortrijk. Hij werd daarna directeur van het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten in Anderlecht.

“Toen mijn vrouw ziek werd, was dat niet meer combineerbaar met die job en na drie jaar in Anderlecht ging ik weer les geven. Ik gaf nog tien jaar Engels en Nederlands in het PTI. Stefan woont nu in in Bissegem.

Toneel is altijd een rode draad geweest in het leven van Stefan. “Ik begon al op mijn 8ste toneel te spelen bij Wim Vanhove.” Stefaan acteert, regisseert en schrijft stukken.

Praktisch

’t Was ol weg kan je bekijken op donderdag 28 april om 14.30 en om 20.15 uur in OC De Troubadour, Vlaswaagplein 3 in Bissegem. Kaarten kosten 8 euro, Er is ook een kansentarief met UiTPAS Zuidwest aan 1,60 euro. Kaarten zijn te koop in OC De Troubadour of via Ticketservice Kortrijk op 056 23 98 55. Het stuk wordt verdeeld door Events Outside the box – info@eventsoutsidethebox.be.

Meer info bij Stefan.vancraeynest@gmail.com