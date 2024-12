Stefaan schrijft kortverhaal over teloorgang visbedrijf

In ‘Marefrima’ beschrijft Stefaan Pennynck de teloorgang van een visverwerkend bedrijf op de Oosteroever. “Het is fictie, maar het had gebeurd kunnen zijn”, luidt het over het boekje met verschillende boodschappen. De Oostendse auteur liet het illustreren door Marieke Janssen.

Na zijn queeste naar ‘Het Graf van Aristoteles’ en het sprookje ‘Twee prinsessen en een kikker’ is ‘Marefrima’ de derde uitgave van Stefaan Pennynck. “Ik woon in de Vuurtorenwijk en was vroeger lid van het vzw Oostendse Oosteroever die reageerde tegen de kaalslag en verkaveling op de Oosteroever. Mijn roots liggen in de visserij want mijn grootmoeder was een viswuuf die actief was als reder. Ze was een alleenstaande vrouw met een boot en verkocht de vis. Mijn dooppeter had een viswinkel in Luik en kocht zijn vis in Oostende. Een neef van mijn moeder zat ook in de vis. En zelf ben ik van ‘de koaie’.”

Oosteroever

Marefrima (een verwijzing naar de zee en het grote bekende visbedrijf ‘frima’ dat ooit op de Oosteroever gevestigd was, red.) is een kortverhaal over de onteigening en sluiting van een visverwerkend bedrijf op de Oosteroever. “Het is fictie, maar wel in een decor dat bestaat. Zo verwijs ik naar de Zeekaravaan van Vrijstaat O als een tocht langs leegstaande bedrijfspanden. Het gebouw van Marefrima is er daar één van. Het verhaal gaat over het familiebedrijf met de oprichter Norbert, zijn zoon Rino en kleinzoon Jules. Het bedrijf krijgt te maken met een bouwpromotor en deurwaarder en zal uiteindelijk failliet gaan. Het zou echt kunnen gebeurd zijn. Maar ook het vroegere café Bada Bing in de Langestraat speelt een rol.”

“Het is jammer dat de Oosteroever exclusief residentieel werd. Het is een prachtige locatie voor maritiem gebonden bedrijven, maar die kwamen in de verdrukking en verdwenen. Ik hou dus een pleidooi voor evenwicht. Een tweede boodschap is dat de lokale economie en de korte keten, waarover nu zoveel te doen is, op de Oosteroever verdwijnt. Een derde boodschap is dat alles relatief is. Dat blijkt uit de laatste zinnen in het boek die kleinzoon Jules richt tot zijn opa.” Marieke Janssen gaf eerder ‘Klaas en het eenzame kniekousje’ uit en illustreerde: “Ik kreeg alle vrijheid en er staan een 15-tal tekeningen in.” (EFO)

Marefrima is te koop bij de auteur, bij Corman, De Witte Zee en via webwinkels. Het kost 16 euro.