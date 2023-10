Stefaan Pennynck schrijft gedicht van 17 pagina’s, zoon illustreert: denkbeeldige reis naar graf van Aristoteles

Stefaan Pennynck publiceert een gedicht van 17 pagina’s over zijn reis naar het graf van Aristoteles. Het werk bevat beschouwingen over actuele thema’s en wordt geïllustreerd met foto’s van zijn zoon Samuel (22). Naar Aristoteles’ graf is het relaas van een denkbeeldige reis naar Griekenland, al overweegt Stefaan om die reis ook echt te maken.

Stefaan Pennynck (60) is kunst-, cultuur- en erfgoedliefhebber. Hij schrijft poëzie, kortverhalen, recensies en essays over literatuur. Hij publiceerde onder meer in het jaarboek van de Vereniging van West-Vlaamse schrijvers bijdragen over de Oostendse schrijvers Gaston Duribreux en Karel Jonckheere en West-Vlaamse maritieme auteurs.

“In het middelbaar volgde ik Latijn-Grieks. Ik was altijd al sterk geïnteresseerd in cultuurgeschiedenis en uiteraard ook in de Griekse schrijvers Plato en Socrates. Die interesse was er ook voor Aristoteles, de filosoof en wetenschapper die heel belangrijk is in ons Westers denken. In 2016 bereikte me het bericht dat wetenschappelijk onderzoek aantoonde dat zijn vermeende graf in Stagira in Griekenland ook effectief zijn laatste rustplaats is. Het triggerde me en ik wou een trage reis maken met de auto naar zijn graftombe. Op die reis dwars door Europa kon ik me ook herbronnen en nadenken over onze cultuurgeschiedenis. Ik zou ondertussen schrijven. Althans, dat was het plan. Er waren praktische bezwaren, want ik werkte nog en kon er niet zomaar even op uit .“ Stefaan begon wel te schrijven. “Ik maakte een denkbeeldige reis en schreef verder. Het resultaat is één lang gedicht van 61 kwatrijnen van telkens vier regels.”

Tussenzang

De kwatrijnen rond Kuifje, Kafka, Knossos, Kreta of Walewijn-auteur Penninc kwamen spontaan. Hij schreef ook ‘tussenzangen’, eveneens in dichtvorm. “Er zijn een achttal tussenzangen of beschouwingen. Die zijn telkens tussen de acht en dertien regels. De onderwerpen zijn de politiek, afscheid van de kinderen of het schrijven zelf. En over hoe het altijd maar ‘geven’ kan leiden tot een burn-out. Er is ook telkens weer een overgang naar de kwatrijnen en mijn beschouwingen.” Stefaan verdedigt zijn dichtvorm: “Ik moet me niet forceren om zo te schrijven. Het is evident. Net zoals een schilder schildert.”

Foto’s van Samuel

Samuel Pennynck (22) is afgestudeerd als kunstwetenschapper aan de Universiteit Gent en startte een bijkomende studie fotografie aan het KASK. “De foto’s in het boek zijn gemaakt met een analoge camera en traditioneel afgedrukt. Het zijn zelfportretten die geïnspireerd zijn op zes tekeningen van Charles Lebrun uit de 18de eeuw. Ze tonen bitterheid, verdriet, afschuw, angst, verwondering en bewondering. Op de zelfportretten bootste ik dat ook na. Er zijn in die reeks maar zes foto’s met een analoge camera en die staan allemaal in het boek. Uiteraard ben ik blij en vereerd met die publicatie. Het is tof dat ik ze in het boek van mijn vader kan tonen. We hebben ook de lay-out samen aangepakt en die samenwerking was heel prettig.”

Aan de boekvoorstelling in Galerie De Feniks is ook een expo gekoppeld met de zelfportretten en ander werk van Samuel. “Ik studeerde in Venetië en maakte daar foto’s die de stad tonen op een onverwachte manier. Ook die foto’s zullen te zien zijn tot eind oktober.”

Reis

Stefaan zou zijn reis eigenlijk ook effectief willen maken. “Het plan om dat traag met de auto te doen, moet ik misschien verlaten”, zegt hij. “Ik kan er ook heen met het vliegtuig. Ik zocht het op en het blijkt dat aan het graf van Aristoteles niet alleen een gedenkplaat staat, maar er ook een pretpark is. Ook daar schrijf ik over. Ook op die plaats heeft naïviteit ons Westers denken kunnen inlijven. In mijn gedachten ben ik al aan de graftombe geweest. Misschien kom ik ook effectief ter plaatse.”

De voorstelling van Naar Aristoteles’ graf vindt plaats op vrijdag 21 oktober om 19.30 uur in galerie De Feniks in de Langestraat 93. Het boek (48 pagina’s) kost 15 euro en is te koop op de voorstelling, bij de auteur en de boekhandels Corman en De Witte Zee.