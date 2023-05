Standaard Boekhandel Zwevegem verkoopt om middernacht eerste exemplaren laatste deel ‘De Zeven Zussen’

Afgelopen donderdagnacht opende Standaard Boekhandel in Zwevegem speciaal de deuren om als eerste het nieuwe boek in de reeks ‘De Zeven Zussen’ te verkopen.

Vanaf vandaag, donderdag, mag het nieuwste en tevens laatste boek in de reeks ‘De Zeven Zussen’ van Lucinda Riley en haar zoon Harry Whittaker in de boekhandel verkocht worden.

Aftellen

In Standaard Boekhandel in Zwevegem wilde men er heel vroeg bij zijn en konden de fans om middernacht er hun boek met de titel Atlas kopen. Reeds vanaf 23.30 uur waren de deuren van de winkel open zodat men het boek met een glaasje cava in de hand al eens kon bewonderen, maar nog niet kopen.

Net alsof het Nieuwjaar was, telden de zowat 20 aanwezigen de laatste tien seconden af tot middernacht. Meteen daarna ging de kassa open en gingen de boeken vlot van de hand.

Het was de eerste keer dat men in Standaard Boekhandel zo’n nachtopening organiseerde en zaakvoerster Sarah Dewaele toonde zich best tevreden. “Aan de pre-orders te zien is er veel interesse in het boek. We zijn tevreden over de opkomst en beseffen ook wel dat het morgen werkdag is en dus niet iedereen kan komen. In de toekomst zullen we dit zeker nog doen, maar het is ook maar eens om de zoveel tijd dat er zich een boek aanbiedt dat dit mogelijk maakt.”

Ook schepen van Lokale Economie Raf Deprez was uitgenodigd en hij was de mensen van Standaard Boekhandel dankbaar voor het initiatief en hun durf in het ondernemen. Zelf is hij niet zo’n grote lezer, maar hij kocht wel het boek als geschenk voor Moederdag.