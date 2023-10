Stand-upcomedian Piv Huvluv is er nu ook in stripvorm: “Met een vleugje erotiek”

De avonturen van stand-upcomedian Piv Huvluv uit Oostende verschijnen ook in stripvorm. “Na de optredens is steeds een ideaal verkoopmoment”, luidt het. Zijn uitgeverij is daarmee aan het derde boek toe. Voor illustrator Ivo Libbrecht is het zijn tweede ‘BV-boek’.

Oostendenaar Jan Catrijsse (49) is al sinds de jaren negentig actief. Aanvankelijk met zijn straattheatergezelschap Fris en Monter, en vanaf 1997 als Piv Huvluv. De meervoudige finalist van Humo’s Comedy Cup is sinds die tijd stand-upcomedian en acteur (Eigen Kweek). Hij is een vaste waarde in de comedyscene. “Tijdens de lockdown schreef ik het boekje Zoiets verzin je niet. Het verhaal over mijn legerdienst zou aanvankelijk dienen als basis voor een voorstelling. Het is anders uitgedraaid, want ik kreeg het boek niet vertaald in een show en enkel de titel bleef hetzelfde”, zegt Jan. Zijn alter ego Piv vertelt in de comedyvoorstelling over Monika. En dat is dan weer het verhaal voor de strip Blues 4 Monika die nu wordt uitgebracht. “Toen ik na de lockdowns weer kon spelen, nam ik het boekje Zoiets verzin je niet mee. Na mijn zaalshow kon ik telkens wat exemplaren verkopen. Ik stelde vast dat het publiek wel meer lustte van Pivs verhalen. En ontdekte dat ik voor de verkoop van boeken niet afhankelijk ben van boekhandels.” Een formule die Jan met zijn uitgeverij De Minzame Rots ook toepaste voor het boek De Boswachter van Oostende van Derek: de zanger/performer kon na zijn optredens het boek met verhalen, poëzie en songteksten verkopen.

Guido Belcanto

Ivo Libbrecht (52) is onderwijzer en tekent al decennia lang. Hij debuteerde eerder dit jaar met Rode Lampen en Havendampen. “Nadat ik een karikatuur maakte van zanger Guido Belcanto werd ik door hem gecontacteerd om een strip te tekenen op zijn scenario. Het was een hele eer voor mij. De strip won de debuutprijs De Gouden Wullok en kwam op de shortlist van de Ultima-publieksprijs. Mijn eerste boek wordt verkocht bij de fanbase van Guido Belcanto.” Piv Huvluv: “Ik zat jaren met Bruno, de broer van Jan, in het vormingswerk. Met hem deed ik ook straattheater. En nadien hebben Ivo en Bruno ook samen straattheater gedaan. We zijn steeds in contact gebleven en kennen elkaar al 25 jaar.”

“‘Blues 4 Monika’ gaat over de bizarre relatie die ik als 22-jarige had met Monika”

“Blues 4 Monika gaat over de bizarre relatie die ik als 22-jarige had met Monika. Het is de stripversie van mijn show en die uitgave voor volwassenen bevat erotiek”, zegt Jan die het scenario schreef, wel enkele overgangen selecteerde maar de vrijheid liet aan illustrator Ivo. “Mijn eerste strip was karikaturaler. Jan wilde het realistischer en gaf heel concrete aanwijzingen over hoe wulps Monika getekend moest worden. Het was ook niet evident om Jan als 22-jarige te portretteren. Ik bekeek ter ondersteuning foto’s van zijn zonen. Ik tekende een jaar aan deze strip en ondertussen spraken we regelmatig af, zodat we op dezelfde golflengte bleven. Ik ben erg blij met het resultaat.”

Toekomstplannen

“De drie boeken die ik tot nu toe uitgaf hadden telkens een andere insteek. Het uitgeven laat ik op me afkomen, maar er moet wel voldoende achterban zijn om de boeken te verkopen. Ik ga zeker nog twee jaar op tournee met deze show, dus dat komt wel goed”, zegt Jan. Ivo: “Mensen komen me hun verhaal of mooie anekdote vertellen en stellen voor om er een strip van te maken. Maar ze staan er niet bij stil dat daar een jaar over gaat en er soms ook niemand op zit te wachten.” Als uitgever heeft Piv geen concrete plannen, maar wel als performer: “Vanaf november schrijf ik aan een nieuwe kindervoorstelling die vanaf september 2024 in de zalen komt. Ondertussen speel ik nog veel andere voorstellingen: er zijn twee kindervoorstellingen, het vierde seizoen van De allereerste keer, de recentste Zoiets verzin je niet en uiteraard De Vinylvreter. Daarnaast is er nog de show Piv verenigt voor verenigingen.”