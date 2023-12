‘Stamnummer twoalve’, 125 jaar clubgeschiedenis: drietal legt laatste hand aan Cercle-boek

Op 9 april 2024 viert Cercle Brugge zijn 125ste verjaardag. Naar aanleiding van die gelegenheid wordt een nieuw boek gepubliceerd dat in woord en beeld de volledige geschiedenis van groen-zwart weergeeft. Qua volume het grootste boek ooit dat door De Vereniging is uitgegeven.

Het boek, volledig in kleurdruk, bevat om en bij de 400 bladzijden en honderden foto’s. Bovendien verschijnt het in een extra groot formaat (24,5 x 31 cm). “Het wordt een voetbalgeschiedkundig naslagwerk dat elke Cercle-fan en/of voetballiefhebber in huis moet hebben”, vindt Georges Debacker uit Oostkamp, één van de drie auteurs, naast Marnix Knockaert uit Sint-Kruis en Oostendenaar Danny Cattoor.

Deze auteurs zijn groen-doordrongen en verdienden al eerder hun groen-zwarte sporen bij de boeken 90 jaar Cercle, 100 jaar Cercle, Cercle competitief, 115 jaar Cercle in een notendop en Cerclemuseum.be. “De trend en de lay-out van het nieuwe boek is geheel aangepast, oogt moderner. De opvatting is anders. We werken opnieuw in periodes, zij het twaalf naar het stamnummer, maar die zijn anders samengevat dan in de vorige boeken”, aldus Debacker.

andere aanpak

De geschiedenis van Cercle wordt er anders in omschreven. Vanaf 1899 worden er per hoofdstuk spelers of monumenten in the picture geplaatst en in iedere tijdsperiode van die twaalf hoofdstukken komen ook alle resultaten, zij het van Cercle alleen, met vanaf 1900 ook de doelpuntenmakers. “Ook nevenfeiten, zoals de Pop-Poll van supportersvereniging d’Echte, de trofee Robert Braet, de Fancard en algemene zaken zoals het stadion in Euro 2000 worden in het boek betrokken.” (ACR)