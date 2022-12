Stadsmedewerker Doreen Logie maakt tweede strip over Familie Keikop: “Tekenen brengt rust in mijn hoofd”

De Poperingse stadsmedewerkster Doreen Logie brengt een tweede stripbundel over haar bekende familiestrip ‘Familie Keikop’. In de stadskrant van Poperinge krijgt de Familie Keikop al tien jaar een plaatsje. “Mijn kinderen waren pubers toen de Familie Keikop werd gelanceerd. Ik haal inspiratie uit ons gezinsleven”, lacht Doreen Logie.

“Van kleins af teken ik al”, vertelt Doreen Logie (53). “Niet alleen tekenen trouwens. Alle handwerk interesseert mij. Ik schilder ook en ‘s avonds voor de televisie haak ik. Bezig zijn met mijn handen – dus ook tekenen – brengt rust in mijn hoofd.” Als administratief bediende is Doreen ondertussen 20 jaar aan de slag in het Poperingse stadhuis. Ze is ook de geestesmoeder van het stripgezin Peter en Tine en hun twee dochters, Justien en Charlotje.

“Voor de stad de ik opmaak-, ontwerp- en tekenwerk. Ik kan er dus ook mijn creatieve ei kwijt. Familie Keikop is zo’n 10 jaar geleden begonnen. Ik legde eind 2012 eens een verhaaltje voor, omdat ik dacht dat dit wel leuk zou zijn voor in de Stadskrant. Dit viel in de smaak en De Familie Keikop was geboren.”

Eigen gezinsleven

De eerste strip van de familie Keikop verscheen in december 2012 en ging over de schaatspiste en de eer om op de eerste plaat te prijken was burgemeester Christof Dejaegher. Het jaar daarvoor was hij gevallen op de schaatspist en dat verwerkte Doreen op de achtergrond.

Nu ik digitaal teken, kan ik veel meer aandacht besteden aan decors

De gezinssituatie van Doreen? Een man, twee dochters en een zwart-wit hondje. Net zoals bij de Familie Keikop. “Mijn kinderen waren pubers toen de Familie Keikop werd gelanceerd. Ik haal wel inspiratie uit ons gezinsleven. Grappige situaties tekende ik uit. Toen nog met potlood en gom, tegenwoordig digitaal. Voor mij een must, want mijn tekenwerk was soms slordig. Nu ik digitaal teken, kan ik veel meer aandacht besteden aan decors en zijn fouten veel gemakkelijker aan te passen.”

(Lees verder onder het fragment.)

Een strookje uit de tweede strip. © Doreen Logie

Verzameling

In 2018 was de eerste strip een feit en dat werd een verzameling van de populairste strips. “Ondertussen had ik al meer dan genoeg materiaal verzameld om opnieuw te bundelen, vandaar het nieuwe album. Deze strip bevat alle korte verhaaltjes die van 2017 tot 2021 in de stadskrant verschenen. Over Charlotje die meedoet aan de Ommegang, de opgravingen rond de Sint-Janskerk, hoe de Keikopjes omgingen met de coronacrisis… Verder zijn het allemaal zeer herkenbare situaties en vaak in een herkenbaar Poperings decor”, vertelt Doreen.

“Hiermee zijn alle strips op drie stroken gebundeld. Vanaf 2021 kreeg ik een strook meer plaats in de stadskrant en ik hoop dus binnen een paar jaar een nieuwe bundel te maken met de verhaaltjes op vier stroken.”

De tweede strip van de Familie Keikop is te koop aan 12 euro aan de balie van de dienst Toerisme en vanaf 10 december ook via de webshop van de stad. Opsturen kan ook mits 3,5 euro verzendkosten.