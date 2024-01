Stadsdichter Benjamin Sercu laat zich uitdagen door de Izegemnaren

Naar aanleiding van de Poëzieweek slaan de Izegemse stadsdichter Benjamin Sercu en de bibliotheek de handen in elkaar voor een nieuw project. “De Izegemnaar mag de stadsdichter een jaar lang uitdagen”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe.

“Met de aanstelling van een stadsdichter willen we de inwoners warm maken voor poëzie en met de dichterlijke uitdagingen wordt de Izegemnaar een jaar lang elke maand rechtstreeks betrokken”, aldus de schepen.

“Als stadsdichter wil ik bereikbaar zijn en een poëtische brug slaan naar mijn stadgenoten. In mijn stadsgedichten wil ik me niet beperken tot mijn eigen blik op de stad. Iedere Izegemnaar beleeft de stad op zijn eigen manier, heeft een eigen verhaal, een eigen kijk, eigen vragen of ideeën… Daar wil ik mee aan de slag”, verduidelijkt stadsdichter Benjamin Sercu.

Een jaar lang kan de stadsdichter op verschillende manieren uitgedaagd worden. Of het nu met een foto is, een vraag of een markant plekje in Izegem, Sercu probeert elke maand aan minstens één dichterlijk verzoek te voldoen met een maandgedicht. “Het startschot wordt gegeven op zaterdag 27 januari. Dan is de stadsdichter te gast op de poëtische verwendag in de bib, als afsluiter van de poëzieweek”, zegt bibliothecaris Nicolas Cappelle.

Bijzondere ‘Izegemse’ foto

“Voor het eerste maandgedicht zijn we op zoek naar een bijzondere ‘Izegemse’ foto die vraagt om een bijpassend gedicht. Een foto kan tot 15 februari gemaild worden naar stadsdichter@izegem.be, maar ook in de bibliotheek kan in een speciale ‘postbus van de stadsdichter’ een foto gedropt worden”.

De stadsdichter gaat de uitdaging aan om bij een van de inzendingen een gedicht te schrijven. Dat gedicht zal begin maart terug te vinden zijn in de bib en op diverse sociale media. In maart kan je de stadsdichter uitdagen met een poëtische vraag over Izegem.

“In januari 2025 wordt de poëzieweek dan afgesloten met het twaalfde en laatste maandgedicht”, besluit schepen Himpe.