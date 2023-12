SNT verkoopt de ideale feestgids

De afdelingen Informatica, Mode en Koken & Bakken van het SNT vieren hun 40-jarig bestaan. De school voor volwassenenonderwijs lanceert ter gelegenheid van dit jubileum en met het oog op de eindejaarsfeesten een unieke feestgids. In het boek staan onder andere nuttige en praktische tips over hoe je best een feestje organiseert. Het is ook een handig receptenboek en staat vol tips voor het aankleden van de feesttafel en de ideale feestoutfit. Het boek, dat werd voorgesteld in aanwezigheid van burgemeester Dirk De fauw en schepen van onderwijs Jasper Pillen, is verkrijgbaar op het secretariaat of via de website van SNT voor de prijs van 25 euro. (PDC/foto PDC)