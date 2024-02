Slechts twee West-Vlamingen in de internationale Poëziewedstrijd

In Harelbeke pakten de academie, bibliotheek en cultuurcentrum opnieuw uit met een rijkgevuld programma rond poëzie. Er stonden tien activiteiten op het programma, waaronder Word Is Out, een samengesteld programma door een groep jongeren en Bellen naar de Poëzielijn. Een vaste waarde is ook de internationale Poëziewedstrijd.

De gedichten verwarmden iedereen op de Dag van het Woord. Vijf jongeren en vier volwassenen vielen in de prijzen. Voor de 45ste poëziewedstrijd ontvingen de organisatoren 1.127 gedichten van 449 deelnemers. Anne Provoost, Sylvie Marie en Philip Hoorne beoordeelden als jury al deze gedichten en selecteerden vijf winnaars in de categorie jongeren en vier in de categorie volwassenen.

“De jury noemt het niveau over het algemeen hoog. Daarom geven ze bij de volwassenen dit jaar ook een eervolle vermelding,” geeft schepen van Cultuur Francis Pattyn mee. “Het hoge aantal inzendingen uit Nederland is opvallend. Daarmee bevestigt de wedstrijd zich als een van de belangrijkste in het Nederlandstalig gebied.” De laureaten worden bekendgemaakt tijdens Poëzie met Kruimels, een ontbijt vol gedichten.

Bij de prijzen in de categorie -26 jaar kwamen de deelnemers uit Beringen, Herzele, Bunnik (NL) en Nijmegen (NL) met prijzen van 500, 250, 150 en 75 euro. Louise Allegaert uit Beveren-Leie won de vierde prijs ter waarde van 100 euro voor haar gedicht ‘Daan, Engelenland en Grote Broer’.

Thure Masselis uit Roeselare kreeg met zijn gedicht ‘Toen de dieren nog spraken’ een aanmoedigingsprijs van 75 euro. Bij de categorie gingen de prijzen van 1.000, 400, 250 en 150 naar deelnemers uit Gent, Kieldrecht, Landen en Waasmunster. Suzanne van Leendert uit Utrecht (NL) kreeg een Eervolle vermelding.