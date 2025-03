Shirley (50) schrijft debuutroman “voor al wie op zoek is naar zelfliefde”

In haar debuutroman ‘Leven zonder spijt. Mijn bucketlist op zoek naar zelfliefde en persoonlijke groei’ vecht de Vlissegemse auteur Shirley Dep tegen de demonen uit haar verleden. “Ik wil ermee aantonen dat kwetsbaarheid geen zwakte is, maar een bron van kracht.”

‘Zeven keer vallen, acht keer opstaan’: dat is hoe Shirley Dep (50) uit Vlissegem door haar omgeving omschreven wordt. De woorden moedigden haar aan om haar persoonlijk levensverhaal neer te pennen. “In ‘Leven zonder spijt’ stelt de protagoniste Angie na een relatiebreuk een bucketlist op die leidt tot persoonlijke groei en zelfontdekking. Het helpt haar niet alleen om zelf een en ander te verwerken, ze wil er ook anderen mee inspireren”, vertelt de auteur. Het boek weerspiegelt haar eigen levenspad, dat tot dan toe vooral een zoektocht is geweest naar zelfliefde en persoonlijke groei. Ze vertelt het verhaal recht vanuit haar hart, wat dit boek extra toegankelijk en herkenbaar maakt voor de lezer. “Ik wil ermee laten zien dat kwetsbaarheid geen zwakte is, maar een bron van kracht. ‘Leven zonder spijt’ is een inspiratiebron voor iedereen die op zoek is naar zelfliefde en eigenwaarde, en die de moed heeft om zijn of haar dromen te volgen”, klinkt het.

Naast haar werk als cliëntenbegeleider zet Shirley zich actief in voor vrouwenempowerment. “Ik geloof in de kracht van authenticiteit en imperfectie en wil vrouwen inspireren om zichzelf te ontdekken, hun dromen na te jagen en hun unieke imperfecties te accepteren. Met dit boek hoop ik met andere woorden om vrouwen te ‘empoweren’ – hen te helpen hun volledige potentieel te bereiken”, eindigt ze. ‘Leven zonder spijt. Mijn bucketlist op zoek naar zelfliefde en persoonlijke groei’ verschijnt op vrijdag 21 maart als paperback bij Uitgeverij Boekscout. Het boek telt 212 pagina’s en kost 21,99 euro, inclusief verzendingskosten.