Schurk of held? Tekenaars vereeuwigen tien modellen tot stripfiguur in bib van Ieper

Tien bekende Vlaamse striptekenaars komen op zaterdag 24 juni naar de Ieperse bib voor het evenement ‘Word zelf stripfiguur!’. Ze zullen ter plekke tien modellen natekenen, wat zal uitmonden in een kleine expo. “Ik ben benieuwd hoe ze me zullen portretteren: als held of als schurk”, zegt Rino Adam, een van de gelukkigen die als model mag fungeren.

Onder andere Lectrr, Kim Duchateau, Charel Cambré, Serge Baeken, Stedho, Karolina Szejda en Luc Cromheecke komen op zaterdag 24 juni van 13 tot 16 uur naar de Ieperse bib voor het stripgebeuren ‘Word zelf stripfiguur!’. Voor de organisatie gaat de bibliotheek in zee met de vzw Beeldkwartier van de naar Roeselare uitgeweken Ieperling Wouter Porteman. “De vzw Beeldkwartier is een West-Vlaamse vereniging die het stripverhaal wil promoten”, zegt Wouter. “We doen dat met lezingen, expo’s, stripfestivalletjes… en deze leuke samenwerking met de bib van Ieper.”

Stripfestival

In 2016 en 2018 organiseerde Wouter samen met Curieus Ieper al eens twee stripfestivalletjes in samenwerking met Curieus Ieper. “Dat was veel grootschaliger, met ook internationale tekenaars die kwamen en een stripverkoop in dé Academie. Budgettair was dat wel moeilijk, dus is het maar bij twee edities gebleven”, zegt schepen Valentijn Despeghel (Vooruit), die toen voorzitter was van Curieus. “Toen ik schepen van Bibliotheek werd, heb ik wel meteen tegen Alexander Declercq en Pepijn Geloen van de bib gezegd dat we toch nog eens iets moesten doen om strips in de kijker te zetten. Nu is het kleiner, maar het gaat wel diep. Ik vind het leuk dat de mensen er actief bij betrokken worden.”

“Modelschetsen is nu heel in bij tekenaars en het is de eerste keer dat ze dat nu voor een publiek zullen doen”

Met ‘Word zelf stripfiguur!’ pakken ze nu uit met een uniek concept. “Tien tekenaars zullen in twaalf minuten modellen tekenen”, vervolgt Wouter Porteman. “Die schetsen zullen allemaal gekopieerd en uitgehangen worden samen met een foto van het model. Zo krijg je een tentoonstelling van 60 à 70 meter. Modelschetsen is nu heel in bij tekenaars en het is de eerste keer dat ze dat nu voor een publiek zullen doen. Het zijn allemaal Vlaamse tekenaars. Drie ervan hebben de Bronzen Adhemar gewonnen, de grootste stripprijs die tweejaarlijks uitgereikt wordt. Het zal de eerste keer zijn dat ze allemaal samenkomen om samen te tekenen, dus het is echt wel iets unieks. Zelf kijken ze er ook hard naar uit. Striptekenaars zijn heel eenzame mensen. Ze zijn blij dat ze er eens uit zijn.”

Stripfans

De bib lanceerde in mei een oproep naar mensen die model wilden staan tijdens het evenement. Een van de geselecteerde modellen is Ine Vandenberghe (33) uit Ieper. “Als kind was ik een grote fan van strips: Jommeke, Kiekeboe, Kuifje… Ik heb ze allemaal verslonden”, vertelt Ine. “Als volwassene hield ik me eerlijk gezegd iets minder bezig met strips, maar toen ik de oproep zag voor dit evenement, dacht ik: wie wil er nu geen stripfiguur worden? Welke stijl is mij om het even. Het hyperrealistische vind ik wel tof, maar ook bijvoorbeeld Lectrr vind ik leuk, omdat ik hoor dat hij toch wel eens iets speciaals met je durft te doen. Ik ben daar ook wel nieuwsgierig naar.”

Rino Adam (50) uit Ieper was ook als kind een stripliefhebber. “Ik las de klassiekers zoals Jommeke en Suske & Wiske, maar met het ouder worden ben ik meer overgestapt op de gags, zoals Kleine Robbe en Melisande. Ik ben ook strips gaan verzamelen: Kiekeboe, Rooie Oortjes, Bollie en Billie, Kid Paddle… Ik ben wel benieuwd wat de striptekenaars zullen maken van mij. Een held of een schurk? Dat zullen we moeten zien.”

Ook Delphine Dewildeman (40) uit Heule schreef zich in als model. “Net als de andere modellen maakten strips deel uit van mijn kindertijd. Ik heb daar altijd heel hard van genoten. Thuis heb ik twee kindjes rondlopen die al goed kunnen lezen, maar die toch niet zo gemakkelijk een boek pakken. Ik dacht: als mama zich eens in een stripfiguur laat omvormen, kan ik misschien nog eens een aanzet geven”, lacht Delphine.