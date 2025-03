Schrijverskoppel brengt het ultieme gezondheidsboek uit: “Honderd wegwijzersnaar een gezonder leven”

Onlangs rolde het nieuwe boek van reumatoloog Filip De Keyser en apothekeres en gezondheidsjournaliste Heidi Van de Keere van de persen. “Zo gaat het beter is onze zesde gezamenlijke publicatie”, zegt Filip De Keyser. “We hadden het gevoel dat we iets zinvols te vertellen hadden en besloten in onze pen te kruipen. Bovendien is de geschreven taal een medium dat ons echt goed ligt”, klinkt het.

Met 75 à 100 consultaties per week is reumatoloog Filip De Keyser op zijn 65ste nog steeds heel actief. Samen met zijn vrouw Heidi Van de Keere (58) runt hij met heel veel passie zijn ‘Reumapraktijk 10 A’ in Adegem. Naast gepassioneerd met hun beroep bezig zijn, ontplooiden ze zich in hun vrije tijd tot een echt schrijverskoppel. Zo schreven ze eerder al samen de warm onthaalde boeken Take Five, Reumapositief en Mensen met artritis.

“De laatste jaren heeft de medische zorg heel veel aandacht naar zich toegetrokken en werd er te weinig gefocust op zelfzorg. Het is belangrijk dat de twee in evenwicht zijn, want medische zorg is immers maar een deel van de oplossing”, vertelt Filip De Keyser, die gedurende 20 jaar doceerde aan de UGent en als stichtend voorzitter aan de wieg stond van het Fonds voor Wetenschappelijk Reumaonderzoek.

“Met ons boek Zo gaat het beter benaderen we zelfzorg heel breed en reiken we lezers honderd concrete wegwijzers aan richting een gezonder leven, waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Elk zelfzorgrecept is ook voorzien van een passende quote en elk hoofdstuk begint met een mooie en passende tekening van illustratrice Trui Chielens”, klinkt het.

Betere levenskwaliteit

Zonder belerend te willen klinken, vindt Filip De Keyser dat Zo gaat het beter ook kan bijdragen tot de betaalbaarheid van ons zorgsysteem. “Over 20 jaar zal het aantal 85-plussers verdubbeld zijn. Door zorgvuldig met onze gezondheid om te springen en meer aandacht te hebben voor zelfzorg maken we ons zorgsysteem een stukje betaalbaarder. Bewust omgaan met thema’s als voeding, beweging, mindset, omgeving, compassie en balans, kan onze levenskwaliteit flink verbeteren. Heel wat sleutels hebben we immers zelf op zak”, besluit Filip De Keyser gedreven.

‘Zo gaat het beter’ werd uitgegeven bij Lannoo en kost 22,99 euro.