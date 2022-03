Schrijverscollectief LIEF in Huis van de Dichter

Het schrijverscollectief LIEF neemt deze week intrek in het Huis van de Dichter in Watou. Sinds begin 2018 wordt het ‘Huis van de Dichter’, de voormalige woonst van Gwy Mandelinck, opengesteld als schrijfresidentie.

“Sara Eelen (1994) en Pieter Franciscus M (1992) gaan deze week aan de slag in het Huis van de Dichter. Sara Eelen ziet poëzie in alles. Ze legt dit vast in film, foto, audio en tekst. Door tekst en beeld samen te brengen zoekt ze naar een nieuw soort poëzie. In het Huis van de Dichter gaat ze op zoek naar beelden en woorden voor een poëtische kortfilm en een graphic poem. Dit najaar verschijnt haar debuutbundel bij Uitgeverij Vrijdag”, zegt Peter De Roo van Huis van de Dichter.

“Pieter Franciscus M is schrijvend bioloog en gebiologeerd schrijver. Zijn werk is doordrongen van technologie en natuur. Zijn gedichten zijn experimenten: vaak gefaald, maar altijd menselijk. In het Huis van de Dichter gaat hij bouwen aan gedichten die half machine, half dier zijn. Hoe verschillend deze dichters ook zijn – Sara’s gedichten gevuld met kronkelende lichamen, die van Pieter met vogels en robots – toch raakt hun poëtica meer en meer vervlochten.”

Het duo vormt samen het collectief LIEF. Eerder werkten ze al samen aan video poems, de voorstelling Perron Geluk, een ecologisch bordspel, en treden af en toe samen op.

Sara en Pieter zijn allebei kernlid van Klimaatdichters, een beweging die met de kracht van poëzie tot klimaatmoedigheid wil inspireren en nieuwe manieren zoekt om te schrijven en te denken over natuur(herstel).