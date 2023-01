Schrijver Peter Terrin uit Wingene op longlist Libris Literatuur Prijs 2023

Schrijver Peter Terrin uit Wingene, die school liep in Tielt, is met zijn roman ‘De gebeurtenis’ als West-Vlaming opgenomen op de longlist van de Libris Literatuur Prijs 2023. De jury van de prestigieuze literatuurprijs – die dit jaar voor de 30ste keer wordt uitgereikt – heeft de selectie van 18 kanshebbers bekendgemaakt. De winnaar krijgt 50.000 euro. De uitreiking is op 8 mei.

De Libris Literatuur Prijs bekroont elk jaar de beste oorspronkelijke Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar. Uit de 235 ingezonden boeken heeft de jury nu 18 titels geselecteerd die kans maken op de prijs.

Maar twee Vlamingen

Traditiegetrouw hebben de Nederlandse auteurs het overwicht met 16 van de 18 genomineerde boeken. Yves Petry (uit Tongeren) en ‘onze’ Peter Terrin zijn de enige Vlamingen op de lijst. Geen Tom Lanoye (“De draaischijf”) dus en ook geen Jeroen Olyslaegers (“Willem en mijn wellust) om er maar twee te noemen.

Mix van bekende en ‘nieuwe’ namen

De lijst van genomineerden is een mix van gevestigde namen zoals Oek de Jong en Nelleke Noordervliet met wat ‘nieuwere’ namen als Nadia de Vries en Simone Atangana Bekono, al won die laatste vorig jaar wel de Anton Wachterprijs (de tweejaarlijkse prijs voor het beste literaire prozadebuut) en was ze twee jaar geleden ook genomineerd voor de Libris. Ook de winnaar van de Boekenbon Literatuurprijs, Anjet Daanje, prijkt op de longlist. Daanje liet haar boek niet inzenden voor de Vlaamse Boon-prijs, maar maakt nu dus wel kans op de Libris Literatuur Prijs.

Alle genomineerden

De 18 kanshebbers zijn (in alfabetische volgorde): Simone Atangana Bekono met “Zo hoog de zon stond”, Anjet Daanje met “Het lied van ooievaar en dromedaris”, Janneke Holwarda met “Nachtman”, Cor de Jong met “De prediker”, Oek de Jong met “Man zonder rijbewijs”, Atte Jongstra met “Cholerastad”, Eva Meijer met “Zee nu”, Edzard Mik met “Waarom vogels”, Donald Niedekker met “Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost”, Nelleke Noordervliet met “Wij kunnen dit”, Ellen Ombre met “Last”, Jamal Ouariachi met “Herfstdraad”, Yves Petry met “Overal zit mens”, Nina Polak met “Buitenleven”, Ananda Serné met “Nachtbloeiers”, Peter Terrin met “De gebeurtenis”, Nadia de Vries met “De bakvis” en Peter Zantingh met “Tussentijds”.

Uit die 18 genomineerden filtert de jury tegen 6 maart een shortlist met zes romans en op maandag 8 mei volgt de bekendmaking van de winnaar.

Vorig jaar won Mariken Heitman met “Wormmaan” de presitigieuze literaire prijs.