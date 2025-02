Schrijver Dieter Ryckewaert schenkt opbrengst aan Think Pink: “Moeder en zus zijn herstellende van borstkanker”

Poperingenaar Dieter Ryckewaert heeft een nieuw boek neergepend: ‘Ishtar & het boek van Raven’. De schrijver kiest er opnieuw voor om zijn opbrengst te schenken aan Think Pink. “Mijn moeder en zus zijn nog steeds herstellende van borstkanker. Het schrijven voor een goed doel zoals Think Pink motiveert, want de ziekte kan meer aandacht gebruiken ”, legt schrijver Dieter uit.

“Het idee om voor een goed doel te schrijven vind ik een mooie motivatie om verder te doen. Eind 2023 hebben we met het hele team een boekenborrel gehouden in het teken van mijn vorige boek ‘Laurens Dagboek’. Tegelijk hielden we een actie voor ‘Think Pink’, en diende het boek om geld in te zamelen. Daarvan ging alle winst naar Think Pink, niet enkel een deel. Die boekenborrel werd gehouden bij ‘Casa Della Pizza’ in Poperinge. Ik vond de combinatie goed doel en boek uitbrengen ideaal”, legt de Poperingse schrijver Dieter Ryckewaert uit.

Nu zijn nieuwe boek ‘Ishtar & het boek van Raven’ uitkomt, wil Dieter een vervolg breien aan het steunen van Think Pink. “Oorspronkelijk was het de bedoeling dat enkel ‘Laurens Dagboek’ zou dienen om geld in te zamelen, maar na het succes – als kleine schrijver dan toch – van dat boek, besloot ik om de actie te verlengen tot en met 2025. Ondertussen is het niet enkel ‘Laurens Dagboek’ dat strijdt voor Think Pink, maar ook ‘Zielsverwanten: een gedicht van veren en vuur’, en nu dus ‘Ishtar & het boek van Raven’.

Moeder en zus

“Een andere reden waarom ik opnieuw kies om de opbrengst aan Think Pink te schenken, is het feit dat mijn moeder en zus nog altijd herstellende zijn van borstkanker. Mijn moeder Ria kreeg de diagnose eind 2019 en mijn zus Sarah in 2021. Twee keer een harde binnenkomer, maar beiden streden tegen de ziekte en stellen het gelukkig goed”, legt Dieter uit.

“Met de steun voor Think Pink hoop ik vooral extra aandacht voor de ziekte te bereiken”

De teller staat momenteel op 1.456 euro dat werd ingezameld voor Think Pink, maar Dieter zijn actie loopt nog tot eind 2025. “Omwille van de thematiek in mijn boeken hoop ik diegenen ‘die het kunnen gebruiken’ te bereiken. Ik ben geen bekende schrijver, maar als er nu en dan iemand geholpen is dankzij mijn personages, dan ben ik de gelukkigste mens. Lauren Teasdale uit ‘Laurens Dagboek’ wist bij sommige lezers veel los te weken. Van enkelen kreeg ik een mail met een bedankje. Dat is fijn toch? Daarvoor doe ik het – weten dat er iemand geholpen werd, en dat ze tegelijk hebben genoten van het verhaal.”

Extra aandacht

“Met de steun voor Think Pink hoop ik vooral extra aandacht voor de ziekte te bereiken. Iedereen kent wel iemand met de ziekte, of iemand die ertegen gestreden heeft. Ik hoor dikwijls mensen zeggen: ‘ja, maar tegenwoordig genees je daarvan en is het niet zo erg’. Als ik zoiets hoor denk ik altijd: ‘hopelijk krijg je nooit zelf de ziekte, en hoef je niet te weten hoe verschrikkelijk naïef zo’n uitspraak is.’ Think Pink kan het gebruiken om net die mensen te informeren, en om mensen die strijden tegen de ziekte actief te ondersteunen.”

Het boek ‘Ishtar & en het boek van Raven’ kan je aankopen via Amazon, er wordt telkens vijf euro geschonken aan Think Pink. “Op de Nederlandse en Duitse site (niet de Belgische) kun je het boek aankopen in paperback vorm. De reden waarom ik niet kies voor een normale uitgeverij is, omdat er met Amazon meer winst is – zo simpel is het. Neemt niet weg uiteraard dat dit boek en de vorige twee onder handen is genomen door een volledig redactieteam, #teamravendale. Mensen uit Poperinge of omstreken mogen me uiteraard mailen of via Facebook contacteren. Zij kunnen hun exemplaar dan ter plaatse komen ophalen.”

Ishtar

“Het verhaal van Ishtar gaat over een ontmoeting tussen drie mensen. Langs de ene kant hebben we Ishtar die met haar zeilboot de wereld probeert te trotseren. En langs de andere kant hebben we Raven en Gabriëlle die gevlucht zijn uit de post-westerse wereld. Zij wonen in hun vissershut op het strand in een ver niemandsland. Alle drie hebben ze één iets gemeen: elk van hen is op een bepaalde manier gekwetst, en alle drie mijden ze hun ‘zielswond’. Tot Ishtar met haar zeilboot net voor hun vissershut strandt, en zowel Ishtar, Raven als Gabriëlle hun zielswonden wel onder ogen moeten zien”, legt Dieter zijn nieuwe boek ‘Ishtar & het boek van Raven’ uit. Deze zomer volgt een vervolg van Laurens Dagboek. “Het nieuwe deel heet: ‘Laurens Dagboek: wanneer de zon terug opgaat’. In dit deel volgen we Lauren die op zoek gaat naar haar biologische ouders, want zelf werd ze ten vondeling gelegd. In het eerste boek leerden we dat Lauren door omstandigheden onvruchtbaar is, maar samen met Sam wil ze graag haar eigen gezinnetje starten.”

Info:teamravendale@gmail.com