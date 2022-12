Schrijfster Stefanie Huysmans nieuwe resident in het Huis van de Dichter

De schrijfster Stefanie Huysmans is de nieuwe resident in het Huis van de Dichter in Watou. Het Huis van de Dichter wordt sinds begin 2018 opengesteld als schrijfresidentie en dat 20 weken per jaar.

“Stefanie Huysmans – Noorts is naast schrijver ook actrice, theatermaker, regisseur en schrijfdocent. Sinds ze de finale haalde van Frappant TXT 2015 heeft ze zich ontpopt tot reizende performer. Zo stond ze al op verschillende podia van Antwerpen tot Amsterdam en Berlijn. Ze schreef theaterteksten voor een jongerengroep in Brussel en voor eigen producties”, zegt Peter De Roo van het Huis van de Dichter.

“Daarnaast publiceerde ze poëzie in de tijdschriften Kluger Hans en Deus Ex Machina. Momenteel geeft ze creatief schrijven aan de Academie van Schoten en Academie De Poel in Gent. Ze werkt op dit moment aan haar debuutbundel ‘w o n d r o o s’, waarvan de teksten ook hun weg vinden naar het podium. Sinds 2022 is ze lid van Hyster-x, een collectief voor vrouwelijke en non-binaire makers. Ze behoort tot de artistieke kern van Dans! Dichter! Dans! Dorien selecteert mee de performers en coacht hen en treedt op als host die de Dans! Dichter! Dans!-avonden aan elkaar praat. Sinds september 2022 maakt ze deel uit van de redactie van Deus Ex Machina.”

Het Huis van de Dichter is de voormalige woonst van Gwy Mandelinck in Watou. Journaliste en auteur Jelle Van Riet werd recent ambassadeur van het Huis van de Dichter.