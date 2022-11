Schrijfster Kristien Dieltiens brengt met ‘Alles is dom’ 99ste boek uit

‘Alles is dom’, zo heet het nieuwe boek van schrijfster Kristien Dieltiens (68) uit Beernem. Het prentenboek is het tweede verhaal uit een reeks en de Beernemse auteur werkt intussen al aan het vervolg. Opvallend is dat dit het 99ste boek is van Dieltiens. Volgend jaar brengt ze nummer 100 uit.

Na een carrière van 35 jaar in het onderwijs gooide Kristien Dieltiens het over een andere boeg. Ze werd voltijds schrijfster en illustrator en legde zich volledig toe op haar boeken. Hoewel Alles is dom een kinderboek is, schrijft de Beernemse voor alle leeftijden en over heel diverse onderwerpen. Het nieuwe boek is volgens de schrijfster specifiek voor kinderen van een bepaalde leeftijd. “Rond de leeftijd van drie jaar worden kinderen heel eigenzinnig. “Ze zeggen op alles nee en worden boos als ze hun zin niet krijgen. En toch is het een erg leuke leeftijd, want kinderen leren zo zichzelf steeds beter kennen. Hoewel het heel vaak om ik, gaat, komt hun persoonlijkheid meer en meer naar buiten”, legt de schrijfster uit. Het volgende boek zal een gelijkaardige titel krijgen. “Maar dan wordt het Alles is lol”, lacht Dieltiens. “Want op die leeftijd zijn kinderen telkens heel kortstondig boos. Laat ze even alleen en ze hebben heel snel opnieuw plezier in kleine dingen.”

Diversiteit

Voor het nieuwe boek koos de Beernemse ook een nieuwe illustratrice. Daarnaast hebben de schrijfster en tekenaar in het boek ook aandacht voor diversiteit. “Zonder dat je het merkt, voegden we kleine verwijzingen naar onze diverse maatschappij toe. Zo zie je er eens een iets molligere mama of een papa met tatoeages in terug. Als auteur groei je daarin. Ik geef een veertigtal lezingen per jaar in scholen en daar merk ik de diversiteit in mijn publiek. Daar hebben we als auteur steeds meer respect voor.” Inspiratie haalt Dieltiens naar eigen zeggen uit haar kleinkinderen. “Ik kan dankzij hen heel veel observeren. Daar haal ik dus heel veel uit”, lacht ze. “Kinderen zullen zichzelf herkennen in het boek. Ook ouders kunnen eruit leren. Zo wordt duidelijk dat je humor moet gebruiken tegen je kind, maar ook dat kordaat zijn een goede oplossing is en je ten allen tijde de rust moet bewaren.” (AVH)

Het boek ‘Alles is dom’ van Kristien Dieltiens is verkrijgbaar bij de meeste boekenwinkels, online of fysiek in de winkel.