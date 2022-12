Schepen schrijft kinderboek voor dochter: ‘Toveresje Mia’

Koen (37) en zus Delfien Meersseman (36) brengen een eerste kinderboek uit in de reeks ‘Toveresje Mia’. Het boek beschrijft de belevenissen van een kleuter die jaarlijks een van de Beselaarse heksen ontmoet.

“Er bestaan heel weinig kinderboeken waarin onze Beselaarse heksen voorkomen”, stelt Koen Meersseman. “Gemakkelijk is het echter niet want op kindermaat schrijven, is heel moeilijk. De inspiratie komt uit de onmiddellijke omgeving want Toveresje Mia is mijn eigen driejarige dochter die ook Mia heet. De poes in het verhaal is die van de buren en ook de zieke pony is het dier dat we dagelijks zien lopen. Terwijl ik zorgde voor de tekst, zorgde zus Delfien voor de illustraties.”

Twee verhalen

De eerste twee verhalen zijn al geschreven. Het is de bedoeling om toveresje Mia jaarlijks mee te laten groeien tot we de tien Beselaarse heksen hebben ontmoet. Met dit boek en de opvolgers hopen we al van bij de allerkleinsten de liefde voor onze twee jaarlijkse heksenstoet aan te wakkeren”, besluit Koen.

Van het eerste boek worden 250 exemplaren uitgebracht in hardcover. Het telt 44 pagina’s en 24 tekeningen. Het zal voor het eerst verkocht worden tijdens Kerstmagie op zaterdag 10 december in OC De Leege Platse in Beselare. Het boek kost 20 euro en de opbrengst gaat deels naar vzw Muco. Daarna kan het boekje gekocht worden in de Bib De Letterschuur, Dorpspunt Zandvoorde, ‘t Wienkeltje in Beselare, Forty Four in Beselare en via de webshop van de heksenstoet.

Bestellen kan door overschrijving van 20 euro op BE 96 9731 6603 2005 of een mailtje naar toveresjemia@gmail.com. Bij opsturen kost het 25 euro.

(NVZ)