Saskia Lauwagie (51) uit Beernem vervolledigt trilogie: “Het schrijven van drie boeken was een enorm leerrijk proces”

Anderhalf jaar na haar eerste boek lanceert Saskia Lauwagie het laatste deel van haar trilogie. Terwijl de eerste twee boeken intussen aan een derde en vierde druk bezig zijn, laat ze het laatste deel van haar roman op haar lezerspubliek los. ‘Loslaten’ is na ‘Vlucht’ en ‘Echt-Genoten’ het laatste deel van haar trilogie waarin hoofdpersonage Laura het verleden leert loslaten.

Naast haar job bij een sociaal secretariaat begon Lauwagie tijdens de coronacrisis aan haar eerste boek. Ze baseerde zich op waargebeurde feiten en schreef haar eigen verleden van zich af. “Eens je aan een trilogie begint, wil je die ook afwerken”, steekt de schrijfster van wal. “Met een afgewerkte trilogie kan ik een groter publiek bereiken”, vertelt ze.

In het laatste boek ‘Loslaten’ gaat hoofdpersonage Laura naar Florida. Ook dat is een verwijzing naar waargebeurde feiten. “Mijn broer woont in Florida en moest al twee keer vluchten voor een orkaan”, gaat Lauwagie verder. “Die herinnering nemen we mee in het boek waardoor ze samen moet werken om een veilige haven te bereiken.”

Dezelfde personages

In het eerste boek wordt hoofdpersonage Laura bedrogen, belogen en gestalkt. “Alle feiten spelen zich daarin af. In het tweede deel krijgt ze te maken met heel veel twijfels. In het laatste boek moet ze dat verleden leren loslaten en verdergaan met haar leven”, legt de auteur uit. Door steeds met dezelfde personages te werken, kan je volgens Lauwagie alle personages goed uitwerken.

“Ik heb veel respect voor auteurs die losstaande verhalen schrijven. In de toekomst wil ik nog aan boeken werken, maar ook dan wordt het wellicht een trilogie. Ook inhoudelijk behoud ik wellicht dezelfde stijl en hetzelfde genre”, kijkt Lauwagie vooruit. (AVH)

De komende weken organiseert Saskia Lauwagie heel wat signeersessies. Waar en wanneer die doorgaan, kan je bekijken via www.saskialauwagie.be.