Sandy schrijft met ‘Wachten op het einde’ zijn tweede roman

Een jaar na zijn debuut als auteur komt Sandy Terryn met een tweede roman op de proppen. In ‘Wachten op het einde’ levert hij opnieuw een scherpe analyse van onze geglobaliseerde en politiek correcte samenleving af. Dit keer volgen we hoofdpersonage Daniël in een westerse wereld die volledig in handen van enkele rijken is en waarin België al lang is opgeheven.

Met ‘De Westerse migrant’ maakte Sandy al eens een creatieve denkoefening in verhaalvorm. Daarbij emigreerde zijn hoofdpersonage na een boel tegenslagen naar Noord-Korea. Voor Sandy de uitgelezen kans om het negatieve aspect van de westerse mens aan bod te laten komen, weliswaar gecounterd met een grote portie humor. “Ook nu grijp ik terug naar die voor mij beproefde formule”, zegt Sandy. “Toen mijn eerste boek werd uitgebracht was ik al een eind bezig aan dit tweede. Hierin geef ik mijn kijk op de globalisering en het verlies van identiteit dat daarbij komt kijken.”

Dat gebeurt in ‘Wachten op het einde’ door de ogen van Daniël Lambert, nog een van de laatste overgebleven ‘echte’ Vlaamse katholieken.

State 59

“België is er al lang opgeheven en nu een Amerikaans overzees gebied dat State 59 heet”, legt Sandy de premisse uit. ‘Man’ en ‘vrouw’ bestaan niet meer omdat andere genderidentiteiten dit kwetsend vinden. Iedereen wordt door de overheid transmens genoemd. De westerse wereld is volledig in handen van enkele rijken. Vooral van O’Gready, een filantroop waarvan weinig is geweten. Wanneer kort daarna Vlaanderen ontbonden wordt en Daniël nog de enige Vlaming in de straat is, zoekt hij andere Vlamingen op om zijn identiteit niet te verliezen. Zijn goede vriend en buur Ibrahim steunt hem daarin, want die vindt dat er niets ergers is dan je identiteit en cultuur te verliezen. Politiek correcte mensen noemen Daniël een racist en willen zijn geweten manipuleren. Als hij bij een samenkomst van het Vlaams Verzet wordt opgepakt wordt hij veroordeeld tot een half jaar reïntegratie.

De zware onderwerpen worden dus niet geschuwd, maar dat wordt volgens Sandy ook nu weer gepeperd met wat humor. “Ik haal inderdaad thema’s als eenzaamheid, identiteit en de teloorgang van de christelijke waarden en cultuur aan”, klinkt het. “Het boek toont aan dat minderheidsgroepen, zowel aan linkse als rechtse zijde, geen kritiek meer kunnen verdragen. Politieke correctheid is er een soort geestelijk communisme. De wereld is zodanig veranderd dat wat hij ziet botst met zijn katholieke opvoeding. Hij heeft nooit echt geleefd en is zo van veel miserie gespaard, maar dat maakt hem ook fragiel. Je kan het zien als een pleidooi om meer zorg te dragen voor het geestelijk aspect.”

Man in de straat

Daniël staat dus voor wat uitdagingen, maar zijn personage staat ver van de auteur Sandy. “Ik zie het leven veel rooskleuriger”, glimlacht hij. “Daniël biedt me de kans in woorden te vatten wat ik vroeger als postbode en nu als federaal ambtenaar bij de gewone man in de straat hoor. Sommigen zullen hem zien als extremist, anderen als een gelijkgezinde. Als er dan toch één element van mij is in geslopen, dan is het dat klassieke muziek en cultuur ook een belangrijke rol spelen.”

‘Wachten op het eind’ heeft een adviesprijs van 20 euro, telt 194 pagina’s en is uitgegeven bij Beefcake Publishing. Het is vanaf 23 augustus overal verkrijgbaar, onder andere in de Standaard Boekhandel in de Marktstraat.