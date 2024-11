Samen Lezen trekt naar Loft Madeleine

De derde sessie in het najaarsprogramma van ‘Samen Lezen’ bracht de deelnemers naar Loft Madeleine in de Pittemstraat in Meulebeke.

Het thema van deze sessies is ‘Op reis in de literatuur’. Het was dit keer de beurt aan Linda Denys en Irene Buytendorp om hun lievelingsauteurs naar voor te brengen. Linda las uit het oeuvre van Marcel Proust een fragment voor uit Du côté de chez Swann, Irene las voor uit Slapeloos van de Noorse schrijver Jon Fosse.

De volgende sessie heeft plaats op 16 december. Inschrijven via bib.

(LB)