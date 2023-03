Samen Lezen in Eperon d’Or

Het samenleesseizoen is opnieuw van start gegaan in de Meulebeekse bib. Na de poëtische wandeling in ‘t Veldbos in februari trok men nu naar Eperon d’Or in Izegem om literaire passages te beluisteren die in het teken stonden van ‘Te Voet’. “We houden onze lezingen altijd op een geheime locatie”, aldus bib-coördinator Rita Latrez. “De plaats van gebeuren wordt slechts meegedeeld wanneer iedereen aanwezig is op de parking van de bib. Het was dan ook voor heel wat deelnemers een aangename verrassing te kunnen binnenstappen in het prachtig museum van Eperon d’Or, ooit toonbeeld van een florissante Izegemse schoennijverheid. Naast de lezingen was er ook nog een boeiende verkenning in het museum. De volgende Samen Lezen vindt plaats op 3 april en staat in het teken ‘Tussen hamer en toog’. Afspraak aan de bib om 13.45 uur.” (LB/foto Luc)