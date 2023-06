Sabrina (49) schrijft boek over herstel van traumatische levensgebeurtenis: “Hopelijk ook hulpmiddel voor hulpverleners”

Met haar boek ‘De Ontsluiting’ schrijft de Tieltse Sabrina Duyck (49) een autobiografisch en pakkend verhaal neer na een verkrachting, miskramen en een onterechte collocatie. In dagboekstijl wil ze lotgenoten hoop geven, maar ook een hulpmiddel zijn voor hulpverleners.

“Als 14-jarige werd ik verkracht en getekend voor het leven”, aldus Sabrina. “Die ene nare herinnering uit het verleden beheerste mijn leven waardoor ik een afspraak maakte bij een psycholoog. Ik voelde er echter geen vertrouwen en kon er dus ook niet over praten. Toen ik ja knikte op de vraag of er zelfmoordgedachten waren, werd ik onterecht gecolloqueerd. Ik werd onaangekondigd opgehaald op mijn werk en werd opgesloten. Ze hadden zelf de straat afgezet omdat ze dachten dat ik ging weglopen.”

Het is tijdens die collocatie dat de Tieltse begon te schrijven. “Als kind hield ik al een dagboek bij en tijdens mijn collocatie heb ik dat ook gedaan, want veel anders was er niet te doen tijdens die 40 dagen in mijn cel van vier op vier meter.”

Opgekropt trauma

Het verkrachtingsverhaal bezorgde de Tieltse, die werkt als verpleegkundige, een opgekropt trauma waar ze niet over kon spreken, dus liet ze de spreekwoordelijke pen spreken. “Na de collocatie kwam ik via mijn werk in contact met dokter Patricia Vanoutrive. Zij is de persoon die me doorheen mijn hersteltraject wel op de juiste manier kon begeleiden. Het was zij die de raad gaf om erover te schrijven als ik er niet kan over spreken.”

Het is een heftig parcours geweest, aldus Sabrina Duyck. “Het boek bundelen was een vorm van therapie voor mij waarbij het schrijven helend werkte. De titel van het boek verwijst naar het kunnen openbaren of ontsluiten van het opgekropte trauma.”

Lotgenoten gevoel van hoop bezorgen

Het verhaal mag dan wel autobiografisch zijn, Sabrina schreef het niet alleen voor zichzelf. “Met het boek wil ik lotgenoten een gevoel van hoop bezorgen. Het gevoel geven dat er licht is aan het einde van de tunnel ondanks de vele ups en downs die je tegenkomt doorheen het hersteltraject. Aan de andere kant wil ik dat het boek als hulpmiddel kan gebruikt worden door hulpverleners.”

Tot slot wil de schrijfster een dankwoord richten tot een aantal belangrijke mensen die naast haar stonden tijdens haar donkere tocht. “Dokter Patricia Vanoutrive heeft een belangrijke rol gespeeld, net als mijn partner Hilde Van Maele. Als laatste wil ik ook traumatherapeut Erik De Soir bedanken. Hij weet als geen ander waar iemand zit in zijn herstel en op welke manier hij de mensen kan helpen.”

Het boek ‘De Ontsluiting’ is vanaf nu te bestellen in alle boekhandels en kan elke donderdagavond tussen 18 en 20 uur verkregen worden bij de schrijfster. Meer info op www.deontsluiting.be.