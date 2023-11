Sabine De Graeve (72) herschrijft sprookjes van de gebroeders Grimm: “Onderschat nooit de kracht van het woord”

Nog tot 7 januari loopt in bibliotheek Canticleer een kleurrijke sprookjestentoonstelling met medewerking van de plaatselijke basisscholen. De leerlingen mochten hun verbeelding loslaten op veertien minder bekende sprookjes van de gebroeders Grimm, door jeugdauteur Sabine De Graeve herschreven voor kinderen van vandaag. “Het is fascinerend hoe die eeuwenoude volksverhalen anno 2023 nog altijd groot en klein weten te boeien.”

Sabine De Graeve (72) was lector pedagogische wetenschappen aan diverse lerarenopleidingen. Na haar professionele loopbaan in het onderwijs, vond ze een nieuwe roeping als vertelster en schrijfster van kinderboeken. Elke zaterdagmorgen leest ze voor in de bib. “Dat de kinderen van nu de hele dag maar op een schermpje zitten te staren, wil ik bij deze graag nuanceren”, steekt ze van wal.

“Als ik aan kinderen voorlees, is dat meestal zonder prentjes… en tóch komen ze nadien met de meest fantasierijke tekeningen bij het verhaal. Ik heb het als een film zien afspelen in mijn hoofd, kwam een jongetje mij na een voorleessessie letterlijk zeggen. Onderschat dus nooit de kracht van het woord: niets is zaliger dan wegdromen in je eigen verbeelding”, aldus Sabine.

In coronatijd dook ze samen met haar kleinkinderen onder in de sprookjeswereld van de gebroeders Grimm. “Plots kon ik niet meer naar ze toe, en dus besloot ik die verhaaltjes in te lezen zodat ze er thuis zelf naar konden luisteren voor het slapengaan. Zo is vervolgens ook het idee gekomen om een aantal minder bekende sprookjes te herschrijven.”

Mindfulness

In de bundel ontdek je veertien minder bekende oude volksvertellingen: dertien uit de verzameling van de gebroeders Grimm en eentje opgetekend door Hans Christian Andersen. Enkele sprookjes kregen een andere titel: ‘Raponsje’ heet ‘Framboosje’, ‘De zeven raven’ werd ‘Zeven kraaien’ en ‘De Tondeldoos’ moest wijken voor ‘Drie honden’. Aan de kern van elk verhaal werd echter niet geraakt.

“Iedereen kent natuurlijk wel Roodkapje, Sneeuwwitje en Doornroosje. Maar wie heeft ooit al gehoord van Koning Lijsterbaard of van Jorinde en Joringel? Ik heb voor deze bundel bewust minder bekende sprookjes gekozen omdat die nog niet ‘bezoedeld’ zijn door het witte doek. Bij Sneeuwwitje en Assepoester zitten de Walt Disney-versies onze verbeelding in de weg”, legt Sabine uit.

Als ze voorleest, hangen jong en oud aan haar lippen. “Kinderen zijn muisstil als ik voorlees. Als betoverd, met blinkende oogjes en blozende wangetjes. Fascinerend hoe die eeuwenoude volksverhalen – vaak uitvergrote vertellingen over het goede en het kwade in de wereld – anno 2023 nog steeds groot en klein weten te boeien. Groot én klein, ja: als ik thuis voorlees voor de kleinkinderen, luistert mijn man dikwijls ook mee”, glimlacht Sabine. “Sprookjes hebben iets magisch, dat jong en oud kan bekoren. Gewoon gaan zitten, even de pauzeknop indrukken en wegdromen in je eigen verbeelding: je zou het een vorm van mindfulness kunnen noemen.”

Uiteenlopende thema’s

De thema’s in de veertien sprookjes zijn heel uiteenlopend. “Er komen prinsen en prinsessen in voor, andere spelen zich af op het platteland. Sommige verhalen gaan over pesten, andere over doorzettingsvermogen. Vaak zeggen ze iets over de tijd waarin ze geschreven zijn. Sprookjes geven antwoorden op de grote levensvragen, maakten komaf met angsten. Ze waren ingebed in het volksgeloof”, klinkt het.

De illustraties zijn van de hand van Dirk Roose. “Op wandel in Vosseslag, ontdekten mijn man en ik daar op een dag een klein galerietje aan de rand van de Duinbossen: elk werkje leek een sprookje op zich. Ik kreeg van Dirk carte blanche om uit zijn oeuvre bij elk verhaal een passende illustratie te kiezen”, aldus Sabine. Ze stelt haar sprookjesboek op zaterdag 18 november om 11 uur voor in bibliotheek Canticleer in de Grotestraat.

Creatief van leer

Kinderen van de Haanse basisscholen gaven de veertien volksverhalen uit het boek artistiek vorm. “In meer dan twintig standjes is hun werk te bewonderen: tekening of schilderij, knutsel- of beeldhouwwerk, collage, maquette of zelfs een heuse ‘installatie’ met oude spullen van op zolder. Kom langs en raak in de ban van prachtige, eeuwenoude volksverhalen en vooral van de onuitputtelijke creativiteit van kinderen. Elk standje is een kunstwerk op zich”, aldus Sabine. Er wordt ook een wedstrijd aan gekoppeld: haal een antwoordblad aan de balie van de bib en zoek bij welk sprookje elk van de veertien voorwerpen in de kijkkasten past.

Het boek ‘Veertien Sprookjes’ telt 100 pagina’s en kost 18 euro. Het is te koop in de bib of via de auteur zelf: sdegraeve@telenet.be.