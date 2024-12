Ruzie-maker Veerle (54) schrijft boek over conflicten: “Je moet ruziemaken, dat hoeft niet negatief te zijn”

Bemiddelaar en professionele ruzie-maker Veerle Lisabeth (54) stelt komend weekend haar boek ‘Ruzie brengt rust’ voor. Daarin breekt ze een lans voor ruzie en conflict. “Men ontwijkt ruziemaken, maar dat is net nodig. Een avond zonder discussie is een verloren avond”, vertelt Veerle. Het boek bevat ook een stappenplan om een conflict goed aan te pakken. Bovendien lanceert Lisabeth haar eigen ruismeter.

Veerle Lisabeth uit Oeselgem is jurist van opleiding, maar al sinds 2008 geen advocaat meer. “Een conflict oplossen in de rechtbank gaf zelden voldoening”, zegt ze. Nadien kwam ze tussenbeide als bemiddelaar. Een jaar geleden toverde ze haar zaak om, en werkt Veerle als ‘professionele ruzie-maker’. Ze geeft opleidingen en doet bemiddeling bij bedrijven en in privécontext. “Je zou mij een conflictcoach kunnen noemen, maar dat klinkt niet goed.”

“Ruzie-maker beschrijft het perfect. Je moet ruziemaken, op een gezonde manier. Dat hoeft niet negatief te zijn. Toch mijden heel wat mensen een conflict. Ze zijn bang, lui of laten bewust iets onder het tapijt liggen. Maar daar struikel je op een bepaald moment over. Er is niets mis met een conflict, dat is wel het geval wanneer het escaleert. Dan is het te laat en net dat moet je voorkomen.”

Kinderen

“Dat geldt op het werk, maar ook in de privésfeer. Je mag niet weglopen van een ruzie, en er zeker niet in blijven hangen en het daardoor plots laten ontploffen. Kijk naar kinderen, hoe zij het doen. Zij maken ruzie, ze gaan erdoor en nadien weer verder. Dat moeten volwassenen ook durven. Bespreek het, dat is belangrijk. Een quote die ik vaak gebruik, is dat een avond zonder discussie een verloren avond is.”

Veerle wil het thema bespreekbaar maken en benadrukken dat ruziemaken net positief kan zijn. Het voorbije jaar schreef ze een nieuw boek, getiteld: ‘Ruzie brengt rust’. “Het is een boekje, van 50 pagina’s. Ik wilde het bewust klein, luchtig en laagdrempelig houden. Het is toegankelijk, zodat men het gemakkelijk opneemt en vlot kan lezen. Met illustraties van Eva Neirynck en enkele quotes houd ik het zware onderwerp vrij licht.”

Stappenplan

“Ik hoop dat mensen hierdoor anders naar ruzies en conflicten gaan kijken. Niet als iets gevaarlijk of slecht, men moet er anders naar durven kijken. En het ook anders aanpakken. Daarom integreerde ik een stappenplan in het boek, om lezers te helpen een conflict op te lossen. Ik stel bovendien ook enkele uitdrukkingen aan de kaak. Zoals ‘spreken is zilver, zwijgen is goud’, dat klopt niet. Je moet net iets durven uitspreken, zodat het opgelost geraakt.”

Het stappenplan moet de lezer leren ruziemaken. Daarnaast lanceert Lisabeth binnenkort een online ruismeter. “Via vragenlijsten kan een bedrijf bijvoorbeeld de ruis in een bepaalde groep in beeld brengen. Wat leeft er, wat scheelt er, zo kan je gerichter met de mensen praten en het probleem aanpakken vooraleer de situatie escaleert.” Die kan je in de nabije toekomst raadplegen via www.ruismeter.be.

De boekvoorstelling vindt nu zaterdag 14 december plaats, bij Boekenhuis Theoria op het Casinoplein in Kortrijk. Veerle begint eraan om 11 uur, maar blijft aanwezig tot 14 uur. Het boek kost 15 euro en kan je online en in de winkels vinden. Wie het boek zaterdag aankoopt, ontvangt een attentie van de auteur.