Rumbeekse thrillerauteur Jilly Olivier trapt Zomer van het Spannende Boek in Wingene af

De bibliotheek van Wingene trapt op zaterdag 17 juni om 11 uur in de bibliotheek kerk de Hille de Zomer van het Spannende Boek af met een auteurslezing van thrillerauteur Jilly Olivier uit Roeselare.

“Thrillerauteur Jilly Olivier uit Rumbeke, vooral bekend van drie bekroonde thrillers, voert ons mee naar de duistere en intrigerende wereld van de thrillers”, vertelt schepen van Bibliotheek Brecht Warnez.

Meeslepende schrijfstijl

“Haar boeken zijn bekend om hun geslaagde personages, ingenieus geconstrueerde verhaallijn en onverwachte plotwendingen die je op het puntje van je stoel houden. Met een scherp oog voor detail en een meeslepende schrijfstijl weet schrijfster Jilly haar lezers telkens weer te verrassen en te fascineren.”

Bibliothecaris Christine Fransoo vult aan: “Tijdens de auteurslezing ontdekken we hoe spannend het is om een spannend boek te schrijven. We vragen jonge thrillerauteur Jilly Olivier naar haar inspiratiebronnen, haar leven als schrijfster, het schrijfproces en noem maar op. Het is een unieke kans om haar in levenden lijve te ontmoeten en het ideale vertrekpunt om zelf ook een spannend boek uit te lenen en te lezen deze zomer.”

Ruimere thrillercollectie

De bibliotheek breidde de thrillercollectie ruim uit. Tijdens de zomerperiode wordt de uitleentermijn van boeken, films en andere materialen verdubbeld.

De auteurslezing is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Achteraf kunnen aanwezigen nog genieten van een drankje en wat napraten.