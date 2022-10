Ruilboekenkasten in alle deelgemeenten van Zwevegem

Het aantal ruilboekenkasten in onze gemeente is uitgebreid tot acht. Nu beschikt iedere deelgemeente over een kastje waar boeken kunnen uitgehaald en ingestopt worden. Het systeem van de ruilboekenkasten kent volgens de mensen van de bib veel succes.

Bij de ruilboekenkast in het centrum van Moen werd een officieel moment georganiseerd waarop alle meters en peters van de diverse kastjes waren uitgenodigd. Cultuurschepen Isabelle Degezelle (CD&V) legde nog even kort het principe van de ruilboekenkast uit.

“Het principe is heel eenvoudig: neem een boek, geef een boek. Je brengt een boek mee om in de kast te plaatsen en in ruil neem je een ander boek mee. Uiteraard moet het boek dat men achterlaat in goede staat en niet te oud zijn. Boeken met ontbrekende of onleesbare pagina’s zorgen voor teleurgestelde lezers.”

De eerste ruilboekenkast werd reeds in 2015 in Zwevegem geplaatst. Vier jaar later werd de kast aan de kerk vervangen door een hergebruikte telefooncel en kwamen er kasten bij aan Transfo en in het Huis van het Kind.

Volgens de mensen van de bib, die het project ondersteunen, kennen de ruilboekenkasten een groot succes. “We wilden dan ook het aantal uitbreiden tot acht gespreid over Groot-Zwevegem. Sinds enkele maanden kan men dus ook boeken ruilen in alle deelgemeenten. Alle kasten hebben nu ook een meter of een peter die een oogje in het zeil houden en waken over de kwaliteit van de boeken”, aldus Peter Mortier van de bib.

Verrassend

Eén van die meters is Kim Polfliet uit Moen. Zij begon in 2019 met een ruilboekenkast aan haar woning in de Koning Boudewijnstraat in Moen. “We hadden de ruilboekenkast ontdekt tijdens een reis in het buitenland. Omdat ik zelf een ‘leesbeest’ ben, heb ik nogal wat boeken staan die ik niet meer lees. Toen ontstond het idee om zelf een ruilboekenkast te openen. Mijn man maakte een kast uit de kringloopwinkel weerbestendig en begin 2019 was mijn ruilboekenkast een feit.”

Volgens Kim is een kijkje nemen in de ruilboekenkast vaak een leuke verrassing. “Soms vind je een boek dat je zelf niet zou kiezen in een boekenwinkel of in de bibliotheek. Je leert zo nieuwe genres en schrijvers kennen en door het ruilen kan je iemand anders laten kennismaken met jouw favorieten.”

Ze zou het gebruik van de ruilboekenkast dan ook aan iedereen aanraden. “Er zijn alleen maar winnaars. Je vindt dicht bij huis een verrassend aanbod aan lectuur en het kost niets. Bovendien is het ook duurzaam, want op deze manier worden minder boeken weggegooid.”

