Rudi schenkt opbrengst van boek aan Kinderkankerfonds

Vijf jaar geleden bracht Rudi Van Landschoot het boek ‘Op tramar tussen Kampel en Burkel’ uit, een ode aan de inwoners van Kleit die zich inzetten voor de gemeenschap. De opbrengst gaat integraal naar het Kinderkankerfonds.

“In 2020 wou ik een receptie organiseren waarop ik de opbrengst van 8.342 euro aan het Kinderkankerfonds zou overhandigen, maar wegens de coronapandemie kon die niet plaatsvinden”, vertelt Rudi.

“Daarom besloot ik te wachten tot mijn zestigste verjaardag, die ik samen met familie en vrienden vierde met de uitstap ‘De Ronde van Vlaanderen op een andere manier’.”

“Toen we bij terugkomst verzamelden op de speelplaats van basisschool Kleiheuvel, overhandigde ik in het bijzijn van de mensen die me het nauwst aan het hart liggen de cheque aan Catharina Waelput, coördinator van het Kinderkankerfonds.”

Van het boek ‘Op Tramar tussen Kampel en Burkel’, met mooie foto’s van Norbert Maes, zijn er nog een zeventigtal exemplaren beschikbaar. Wie graag nog een boek wil, kan contact opnemen met Rudi Van Landschoot op 0498 31 66 78. (MIWI)