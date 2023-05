Rotary Diksmuide 86XX steunt kookboek ‘Food for Heroes’

Op dinsdagavond 30 mei werd het boek ‘Food For Heroes’ officieel voorgesteld tijdens een wel heel uitzonderlijke avond in Kinepolis Kortrijk.

Rotary Diksmuide 86XX biedt financiële steun om het kookboek ‘Food for Heroes’ te maken en te drukken. Het draagt hiermee ook bij dat alle PWS-families een exemplaar zullen krijgen. Het publiek kreeg niet alleen als primeur de boekvoorstelling, maar ook de film ‘Het geheugenspel’ te zien. En als toemaatje kwamen zowel Max, de jongen waar het allemaal om draait in het boek, als Gert Winckelmans, een van de hoofdacteurs in de film, de aanwezigen toespreken. Jeremy Vandoorne, alias Xavier uit ROX, nam de presentatie voor zich.

Achteraf konden de aanwezigen, bij een hapje en een drankje, het boek laten signeren door een aantal aanwezige gerenommeerde chefs die meehielpen aan dit toch wel speciale kookboek. Ook Max zette graag zijn handtekening in het boek en Gert Winckelmans was ook nog van de partij. Het boek kost 30 euro en is nog verkrijgbaar bij Rotary Diksmuide 86XX.