“Romance betovert de boekenwereld”: Brugse auteur Sofie Cloet uitgeroepen tot ‘Uitblinker van het Jaar’

Auteur Sofie Cloet werd door de vakjury op de boekenbeurs beLEEF BOEKen bekroond met de felbegeerde titel van ‘Uitblinker van het Jaar’. “Het is geweldig om te zien hoe romance steeds meer lezers weet te bereiken.”

Na de shortlist gehaald te hebben via popular vote, koos de vakjury op de boekenbeurs beLEEF BOEKen in Putte de Brugse auteur Sofie Cloet als winnaar voor de felbegeerde titel van Uitblinker van het Jaar. Sofie is sinds vorig jaar actief als auteur van de Brugse Liefde-serie, een reeks steamy romance-boeken. Haar eerste boek is getiteld Verkocht, het tweede Ontdooid en het derde – dat verschijnt op 1 mei – Gevonden. De jury van beLEEF BOEKen prijsde haar voor de manier waarop zij in 2024 de boekenwereld binnenkwam en meteen haar romance-stempel erop drukte. “Ik ben dankbaar voor de steun van de lezers, want zonder hen zou dit allemaal niet mogelijk zijn. Alle positieve reacties gaven me echt de kracht om verder te schrijven en om die verhalen met de wereld te delen. Het is geweldig om te zien hoe romance steeds meer lezers weet te bereiken en te raken. De toegenomen populariteit van romantische fictie is geen toeval. In een tijd waarin de wereld soms op zijn kop lijkt te staan, biedt romance een veilige en betoverende ontsnapping. Mensen verlangen naar verhalen die hen hoop en positiviteit brengen. Romance biedt die broodnodige ontsnapping”, begint Sofie. De Brugse auteur slaagt erin om dit verlangen om te zetten in meeslepende en herkenbare verhalen. “Lezers duiken graag weg in verhalen vol liefde, passie en hoop – een droomwereld waarin alles mogelijk lijkt. Romance heeft bewezen een krachtig tegengif te zijn voor de dagelijkse realiteit, en het genre blijft groeien in populariteit.”

Niet te stoppen kracht

Sofie’s uitgever MH Books viel ook in de prijzen en werd bekroond als Uitgever van het Jaar. “Miranda Hillers, eigenaar van MH Books, heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het vergroten van de populariteit van het romantische genre. Iedere dag worden er meer harten veroverd, met name onder vrouwelijke lezers. Het succes laat zien dat romantische fictie een niet te stoppen kracht is in de wereld van literatuur. Romance verovert de harten van lezers en met prijzen zoals deze is het duidelijk dat dit genre relevanter is dan ooit.”

Info: www.sofiecloet.be