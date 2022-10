Robert Boterberge stelt geschiedenis Houtave te boek

Zaterdagavond werd in de Sint-Bavokerk de langverwachte publicatieHoutave, een agrarisch polderdorpvoorgesteld. Historicus Robert Boterberge werkte vier jaar lang aan het boek, dat uitgegeven wordt door het gemeentebestuur.

Robert Boterberge is metHoutave, een agrarisch polderdorpniet aan zijn proefstuk toe. De auteur woont tegenwoordig in Blankenberge, maar werd geboren in Zuienkerke, waar hij ook zijn kindertijd doorbracht. Ooit publiceerde hij al een boek over de geschiedenis van zijn geboortedorp, in 2018 was er de publicatieNieuwmunster, dorp in het Oudlanden nu is er dus ook het werk over Houtave waarvoor Boterberge de voorbije jaren veel opzoekwerk verrichte in het gemeentelijk archief.

Acht hoofdstukken

Uit de lijvige studie – 636 bladzijden – blijkt dat het dorp in de loop der eeuwen zowel voorspoedige als woelige tijden heeft meegemaakt. In acht hoofdstukken krijgt de lezer onder meer info over de vorming van de kustpolders, de landbouw, de geschiedenis van de kerk, de impact van de oorlogen, de gemeentelijke politiek, het onderwijs en de veldwachters. Claude Van Ryssel, voormalig stadsarchivaris van Blankenberge, leverde de foto’s voor het boek, stadsgenoot Paul Defever stond in voor de kaarten. Het boek kost 60 euro en is verkrijgbaar in het gemeentehuis van Zuienkerke. Burgemeester Alain De Vlieghe maakte tijdens de voorstelling ook bekend dat er nog een nieuw boek over Meetkerke op komst is.