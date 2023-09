Rino beschrijft zijn jeugd in ‘Het geluid van brekend glas’

Op zaterdag 30 september verschijnt het nieuwste boek van Rino Feys. Het draagt de titel Het geluid van brekend glas en confronteert de lezer met Rino’s jeugd in Zarren. Ondertussen woont Rino (56) sinds 2005 samen met zijn eega Greet Desal in Meulebeke. Meteen bewijst de Meulebekenaar dat hij niet enkel beschikt over een uiterst boeiend verteltalent maar dat hij eveneens tot in het kleinste detail situaties kan weergeven op papier.

Rino is niet aan zijn proefstuk toe. In Thuiskomen heeft hij het over een nieuwe start nemen in het leven. In Altijd Oorlog 1 en 2, uitgebracht in de vorm van stripverhalen, schetst hij de gruwel in de Westhoek tijdens de Grote Oorlog. Microkosmos is een boek waarin Rino pas echt los komt. Hij beschrijft bijna microscopisch het leven in en rond de kringwinkel waar hij als werkleider een team van 14 personen leidt. Klanten en medewerkers worden op een uiterst leuke manier ontleed. In Kruimels gaat Rino op zoek naar een toekomst. Die toekomst heeft hij ondertussen gevonden. Hij startte zijn loopbaan met een leercontract stukadoor bij zijn pa. Daarna werd hij puntlasser, spinner, metaalbewerker, cafébaas en boekhandelaar. In 2013 kon hij aan de slag in de Kringloopwinkel in Avelgem.

Rino: “De eerste verhalen voor dit boek schreef ik zo’n 15 jaar geleden, het is een reis naar het verleden. Je beleeft je jeugd opnieuw, een jeugd die toen in een andere wereld plaatsvond, want op het platteland lijkt alles nog eens zo veraf. Toen ik die verhalen na al die tijd opnieuw doornam, merkte ik op dat het ging over bijzondere zaken waar ik tijdens mijn jeugd niet bij stilstond: de Koude Oorlog, Ronald Reagan die president werd van de VS, Freddy Breck die een optreden gaf in de plaatselijke feestzaal, het verschijnen van de vrije radio’s, noem maar op. Schrijven is voor mij niet alleen een therapie, het is een verwennerij die je in een heel andere dimensie onderdompelt.” (LB)