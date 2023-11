Riet Wille goochelt met taal en poëzie in Etiket

Kinder- en jeugdboekhandel Etiket in de Kapelstraat in het centrum van Sint-Lodewijk haalt geregeld jeugdauteurs en -illustratoren in huis. Vorig weekend was schrijfster Riet Wille er te gast. “Zij debuteerde in 1984 met de versjesbundel ‘Zuurtjes en zoetjes’, en heeft inmiddels meer dan 75 boeken en tal van prijzen op haar naam staan”, verduidelijken Gudrun Swyngedouw en Katelijne Ryssaert van Etiket. “In haar poëzie speelt ze heerlijk met rijm en ritme. Met raadsels en moppenboekjes weet ze kinderen te triggeren om aandachtig te (leren) lezen.” Het jonge volkje was alvast een en al aandacht tijdens de lezing, die werd afgesloten met een signeersessie. (DRD/foto DRD)