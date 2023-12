Rick de Leeuw en Ruud Hendrickx gaan in Kortrijks boekenhuis Theoria op zoek naar ‘ontbreekwoorden’

De Dikke Van Dale mag obees worden als het van Zanger-auteur Rick De Leeuw en Van Dale-hoofdredacteur Ruud Hendrickx afhangt. Sinds het voorjaar van 2022 gaan ze op Radio 1 tijdens het programma ‘Nieuwe Feiten’ op zoek naar een woord dat nog niet bestaat, maar wel haar bestaansrecht heeft.

Een voorbeeld, ‘Schlemielenfile’: in de file staan en merken dat het rijvak naast je sneller vooruit gaat. Of ‘vergroeting‘, per ongeluk een onbekende begroeten. Samen bracht het duo het grote ‘Ontbreekwoordenboek’ uit, een soort van uitbreiding van de Dikke van Dale die al zo’n 250.000 woorden telt.

Op maandagavond 11 december om 19u30 presenteren ze het boek in boekenhuis Theoria. Daarnaast gaan ze samen met het publiek op zoek naar nieuwe ontbreekwoorden en leggen De Leeuw en Hendrickx uit aan welke criteria zo’n woord nu moet voldoen.