Riane Malfait stelt haar tweede dichtbundel voor: “Kleine blik op grote wereld”

De Ieperse dichteres Riane Malfait heeft haar tweede gedichtbundel uit. “Na ‘Graveyards en andere verliezen’, mijn debuut, heb ik mij nu laten inspireren door wat er dag na dag gebeurt in de wereld, zich herhaalt ook en geen antwoorden vindt.” De Nederlandse Jet Rotmans maakte de tekeningen.

Riane Malfait (64) en partner Dirk Clement wonen in de Meenseweg in Ieper. Riane studeerde af als licentiaat lichamelijke opvoeding en volgde nadien postgraduaat psychomotorische therapie. Na haar debuutbundel publiceert Riane dus een tweede bundel. Ze vindt haar inspiratie in de maatschappelijke, sociale context waarin we leven. Als mens en als gestalttherapeut heeft ze bijzondere aandacht voor ‘hoe de mens de wereld maakt en de wereld mij’. Ze schrijft over de hete hangijzers die ons leven beïnvloeden en bepalen: klimaat, oorlog, armoede, migratie en discriminatie. “De gedichten verwoorden hoe die gebeurtenissen mij raken en zijn een persoonlijke blik op de hete hangijzers in onze maatschappij”, aldus Riane.

“De wereld raakt en inspireert mij, in zijn schoonheid en verval”, vervolgt Riane. “Gelukkig is er woordenschat om die veelheid aan ervaren werkelijkheid een beetje te bevatten, te vrijwaren ook van vluchtigheid en vergetelheid. ‘Oma, het doet er wel toe’, zegt mijn kleinkind Noah (6). Ik ontvang die wijze woorden en ze worden een soort motor die mij ertoe aanzet de wereld in al zijn worstelingen tot mij te laten komen en die bewogenheid te verdichten. Ik hou ervan om wat geweest is te bewaren, te eren als het ware en indien nodig in ere te herstellen. Ik verdraag het uitwissen niet, het negeren of minimaliseren, het voorbij laten gaan alsof het er nooit geweest is.”

Gedichten schrijven is met zo weinig mogelijk woorden de essentie bevatten

Zoekend verwoorden

“Dichten is voor mij zoekend verwoorden van wat op mijn weg komt en het gedicht zelf is ook voortdurend onderweg. Het is essayistisch proberen om in het kleurrijke doolhof van woorden taal te vinden voor wat soms haast niet te begrijpen is. Het gedicht vandaag is slechts een blik op dit moment dat straks weer anders is. Want straks kijk ik alweer vanuit een andere hoek of met een nieuwe bril en wordt het gedicht van nu een soort geschiedenis. In mijn praktijk hangt een quote van wijlen Jeroen Brouwers die in mei dit jaar overleed: ‘Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt’. Dit hangt al 20 jaar in mijn praktijkruimte. Ik heb er een gedicht rond gemaakt dat een hulde aan de Nederlandse auteur wil zijn, puur toeval. Ik was al aan het gedicht begonnen toen Jeroen overleed. Ik schrijf gedichten omdat ik iets wil zeggen, analoog met mijn werk. Gedichten schrijven is met zo weinig mogelijk woorden de essentie bevatten. De wereld beïnvloedt mij en ik maak mee de wereld en dat wil ik in mijn dichtbundel duidelijk maken”, besluit Riane.

Bestellen

Je kan de bundel aan huis kopen en ter plaatse 12 euro betalen: in Ieper, Meenseweg 86 (057/21 50 29) bij Riane Malfait; in Gent, Adriaan Pietersstraat 3 (0485 63 05 13) bij Maya van Zelst; in Berchem, Ruytenburgstraat 24 (0498 11 85 94) bij Lens-Michielsen en in Vlezenbeek, Laudinnestraat 42 (0477/20 68 37) bij Katrien ’T Jonck. De bundel is ook te koop in de Standaard Boekhandel in Ieper en Poperinge. Bestellen en per post ontvangen kan ook. Voor een verzending in België stort je 17 euro op rek.nr. BE92 7480 1288 3323 van La Clef Brut, dan wordt jouw exemplaar per post opgestuurd. Als je twee bundels bestelt dan blijft de verzendkost 5 euro. Een verzending naar Nederland kost 10,50 euro.