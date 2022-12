Rechercheur Hans Doheyn brengt tweede boek uit: “Inspiratie uit mijn job”

Rechercheur bij de politie en niet echt een boekenfanaat: Hans Doheyn (56) schrijft misdaadromans. Hans woonde en werkte vele jaren in Diksmuide, maar volgde later de liefde naar het Nederlandse Aardenburg. Intussen is Hans onder zijn pseudoniem Hans J. Russelle een naam die klinkt in de auteurswereld.

“Ik kon altijd al boeiend vertellen en was vaak, ongewild, de gangmaker op feestjes. Op het vlak van schrijven haalde ik wel goede punten voor opstellen op school, maar ik was geen uitblinker en boeken lezen, dat kwam er meestal niet van”, lacht Hans. “Toch voelde ik de drang om te schrijven. Ik had het er al lang over en toen, tijdens de coronaperiode, heeft mijn echtgenote mij over de streep getrokken en ben ik aan mijn eerste boek begonnen.”

Pseudoniem

Steek de angst in je vijand werd meteen goed onthaald, zowel lezers als media waren enthousiast. Nu is mijn tweede boek er: De koffer vol kleuren. Het is opnieuw een misdaadthriller en ik ben al aan mijn derde boek bezig.” Hans koos als auteursnaam Hans J. Russelle, een naam met een verhaal. “De naam is als volgt ontstaan: Hans is uiteraard mijn voornaam, de ‘J’ komt van onze hond, een Jack Russel. Russelle komt dan weer uit een lied van ‘t Westvlaams gemiegeld vintekoor, waar heel wat collega’s in zaten. Een van hun liedjes is Ze wilde zie en oend en daar komt dan ook in voor dat het een russelle was, dus daar is mijn pseudoniem geboren”, lacht Hans. “De boeken die ik schreef, gaan over herkenbare mensen, geen superhelden en hoewel het misdaadromans zijn, loopt het bloed ook niet van de pagina’s. Het zijn beiden boeken geworden met gewone mensen die op de een of andere manier met misdaad te maken krijgen. Mijn ervaringen als rechercheur helpen mij natuurlijk aan inspiratie, maar op geen enkel moment wordt ook maar naar één bestaand dossier verwezen. De verhaallijn gaat over het leven zoals dat van iedereen wel is: doorspekt met humor en overgoten met een vleugje romantiek.”

De nieuwe Aspe

De boeken van Hans worden heel erg gesmaakt door de lezers en in kritieken wordt hij vaak de nieuwe Aspe genoemd. “Dat vind ik heel jammer. Ik ben Aspe niet, ik ben Hans, met een eigen stijl, een eigen manier van vertellen, herkenbaar in de meest dagelijkse dingen en met heel veel respect voor andere, grote schrijvers, al bedoelen de mensen het goed”, aldus Hans. Hoewel het niet meteen in de lijn der verwachting lag dat Hans zou gaan schrijven, weet zijn vroegere overste nog hoe hij zijn pv’s prozaïsch wist op te stellen. Marc Cobbaert, die toen diensthoofd recherche en algemeen coördinator was, weet nog hoe hij telkens weer de pv’s van Hans herlas. “Soms had ik het gevoel werkelijk ter plaatse te zijn, zo beschrijvend en prozaïsch waren de teksten van Hans. We hoefden niet eens te kijken wie ondertekend had, dat merkte je zo aan de manier van schrijven. Maar dat hij boeken zou schrijven, dat had ik niet gedacht.” (ACK)

Beide boeken zijn in de boekhandel verkrijgbaar, via internet bij bijvoorbeeld bol.com en bij de schrijver zelf via www.russellebooks.com en via welcome@russellebooks.com.