Rebelle presenteert het ‘Goed Genoeg-seksboek’

Vrouwenvereniging Rebelle vzw organiseert een infoavond over ‘intimiteit na het krijgen van kinderen: hoe houd je het vuur brandend?’ en presenteren het ‘Goed Genoeg-seksboek’.

De vrijwilligers van de Harelbeekse groep Rebelle vzw weten als geen ander dat het niet evident is om als koppel met kinderen werk en gezin met elkaar te combineren, laat staan dat er nog ruimte is voor een boeiend seksleven. “Toch is het belangrijk om die intimiteit te koesteren en er tijd voor te maken. Seks is immers goed voor je relatie en je gezondheid”, zeg Inge Bossuyt.

Daarom organiseert Rebelle Harelbeke een info- en praatavond rond het thema. Sekstherapeute en psychologisch consulente Rani Vadevyvere geeft er handvaten hoe het te combineren: een seks- én gezinsleven. Deze avond vindt in een kleine groep plaats in de bibliotheek van Harelbeke op donderdagavond 26 oktober om 20 uur.

Studio Stoutpoep

De vrijwilligers promoten niet alleen hun activiteit, maar ook het Goed Genoeg-seksboek. Deze publicatie van vrouwenvereniging Rebelle bekijkt seks zonder filter, taboe of stigma. Uiteraard met de nodige dosis humor – onder andere met toffe cartoons van Studio Stoutpoep. “Het boek moedigt lezers aan om hun eigen lichaam en hun volle, vrije seksuele zelf te ontdekken.”

Inschrijven voor de infoavond kost 1 euro, drankje inbegrepen, en kan tot 23 oktober via ronny.tanghe@proximus.be. Het Goed Genoeg-seksboek kost 11 euro.

Aankoop kan op de infoavond of via www.rebelle-vzw.be/goedgenoegseks