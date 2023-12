Rebecca Kints ondersteunt mensen met MS met haar boeken: “Wat ik zelf niet meer kan doen, kan ik wél nog over schrijven”

Toen Rebecca Kints in 2013 haar job als leerkracht moest opgeven omwille van de impact die MS had op haar leven, was dat een harde klap. Maar de voorbije jaren ontdekte ze een nieuwe passie: kinderboeken schrijven. Onlangs verscheen Rebecca’s nieuwe boek ‘Aradia, godin der heksen – Friedl’. Ze hoopt dat kinderen of kleinkinderen van personen met MS met haar boek even kunnen ontsnappen aan de realiteit.

Rebecca kreeg in 2008 de diagnose van MS. De spierziekte bleek een grotere impact te hebben op haar leven dan verwacht. “Ik had de pech dat ik de ene opstoot na de andere kreeg. Toen ik nog in het onderwijs werkte, was ik vaak 6 à 8 weken aan het werk, waarna ik weer enkele maanden uitviel”, vertelt Rebecca. Enkele jaren na haar diagnose moest ze haar job in het onderwijs opgeven. “Het was een enorme klap, want dat was mijn passie en de schoonste job die ik mij kon voorstellen, maar ik bleef niet bij de pakken zitten en ging op zoek naar een deeltijdse administratieve job.” Enkele jaren later, na een zoveelste zware opstoot, moest Rebecca volledig stoppen met werken omwille van haar gezondheid.

Voor jonge lezers

Rebecca gaf een nieuwe wending aan haar leven. Ze had een vriendin die goed kon tekenen en Rebecca moedigde haar aan om een boek uit te geven, op haar beurt werd ze overtuigd om een verhaal te schrijven. Zo gaven ze samen drie prentenboeken uit van Finn & Fran. Na ‘De Magische Eik’ brengt Rebecca met ‘Aradia, godin der heksen – Friedl’ een tweede boek uit voor jonge lezers van 10 tot 12 jaar. Het verhaal duikt in de wereld van heksen en magie. “Van de ene op de andere dag ontdekt Friedl dat ze krachten bezit. Ze wordt gekatapulteerd in een onbekende wereld, de wereld van magie. Voor haar en haar mama totaal onbekend. Of toch niet? Weet mama meer? Veel tijd om hierbij stil te staan, krijgt Friedl niet. Er dreigt gevaar, een groot gevaar.” Het boek is te koop via de website van MS-Liga Vlaanderen.

“Al wat ik niet meer kan in het echte leven, kan in mijn verhalen wel nog gebeuren”

Door te schrijven ging er voor Rebecca een nieuwe wereld open. “Als ik schrijf, zit ik in mijn cocon en alles is mogelijk in mijn verhalen. Al wat ik niet meer kan in het echte leven, kan in mijn verhalen wel nog gebeuren. Voor mij geeft schrijven een doel, ik kan met mijn MS toch nog iets betekenen voor anderen.” Rebecca hoopt dat ze kinderen met haar boeken zorgeloze momenten kan bezorgen waarin ze verdwijnen in een fantasiewereld. “En dan wens ik in de eerste plaats dat kinderen of kleinkinderen van personen met MS even kunnen ontsnappen aan de realiteit met mijn verhalen”, legt Rebecca uit. MS heeft namelijk niet alleen een zware impact op het leven van de persoon met MS, maar ook op zijn of haar naasten.

“Met mijn boek wil ik MS-Liga Vlaanderen steunen. Zo hoop ik een steentje bij te dragen zodat ook andere personen met MS de nodige ondersteuning krijgen”

Rebecca schenkt een deel van de opbrengst van haar nieuwe boek aan MS-Liga Vlaanderen. Na de diagnose fungeerde de patiëntorganisatie als een opvangnet voor haar. Ze kreeg via MS-Liga Vlaanderen de nodige info over wat MS is en hoe je ermee om kan gaan. Bovendien had Rebecca een heel goede band met de toenmalige maatschappelijk werker van MS-Liga Vlaanderen uit haar regio. “Met mijn boek wil ik MS-Liga Vlaanderen steunen. Zo hoop ik een steentje bij te dragen zodat ook andere personen met MS de nodige ondersteuning krijgen”, vertelt Rebecca.

Over MS-Liga Vlaanderen

MS-Liga Vlaanderen wil als patiëntenorganisatie het algemeen welzijn van personen met MS, hun familieleden en hun omgeving verbeteren. Om dit te realiseren is de organisatie actief op verschillende domeinen. Ze informeert personen met MS en hun omgeving, maar zorgt ook voor psychosociale en administratieve ondersteuning. In samenwerking met haar regionale afdelingen organiseert MS-Liga Vlaanderen bovendien allerlei activiteiten voor personen met MS en hun omgeving. Verder komt de organisatie op voor de belangen van personen met MS, ondersteunt ze wetenschappelijk onderzoek en zet ze in op sensibilisatie rond MS.