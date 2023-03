Raadskelder omgetoverd tot boekenmarkt Young Adult Fantasy

Op de tweede dag van het Memento Woordfestival was de Raadskelder van het stadhuis Kortrijk omgetoverd tot een boekenmarkt ‘Young Adult Fantasy’. Charelle en Sara van #HACK, de jongerenwerking van ARhus, en bezielers van de #HACKbooks leesclub in Roeselare brachten een bezoekje.

Elke woensdagavond duiken Charelle en Sara samen met Nienke met hun neus in de nieuwste boeken. “Een zitzak, een muziekje, een kopje chocomelk, een ouderwetse lamp en leuk gezelschap in onze Leesclub. De ideale setting om een boek te lezen of onze passie te delen met andere jongeren”, vertellen Charelle en Sara. “We praten over de inhoud van de boeken, de woordkeuze, de stijl en de vorm en waar de jongeren van houden bij het lezen van een boek en wat ze van het boek vinden.” Charelle en Sara zijn gepassioneerde lezers. “Ik hou van fantasy en een mooi romantisch verhaal”, zegt Charelle die 25 boeken per jaar leest. “Ik hou ook van romantiek en fantasy, maar er mag toch een beetje pit inzitten (lacht). Ik ben zelf bezig aan een boek met een rijke fantasie”, zegt Sara die 40 boeken per jaar leest.

Auteur Bart Vanhee stond er met een boekenstandje waar hij zijn recente boek voorstelde: het tweede deel van zijn reeks ‘De Herschreven Wereld’, uitgegeven bij uitgeverij Godijn. Zijn boek De Herschreven Wereld werd in 2021 een verkoopsucces. Bart schreef reeds zes boeken in tien jaar tijd. “Al sinds mijn kindertijd zoek en vind ik verhalen in games, boeken en muziek. Zelf bracht ik al op jonge leeftijd een boek uit in eigen beheer. In mijn verhalen speelt het bovennatuurlijke vaak een prominente rol, al schuw ik ook geen maatschappelijk relevante thema’s. Op mijn Instagram (be.artv) plaats ik regelmatig gedichten, quotes en andere teksten”, zegt Bart Vanhee, die deel uitmaakt van het collectief van de Letterzetter.