Prentenboekje VBS Heilig Hart helpt schoolkinderen en ouders op weg

Het directieteam van VBS Heilig Hart, Kathleen Beernaert en Veronique Patteeuw maakten samen met illustrator Kim Braekevelt het prentenboekje ‘Een dag op stap in VBS Heilig Hart’. “Het boekje dient om de school aan nieuwe ouders voor te stellen”, aldus codirecteur Kathleen Beernaert.

Vrije Basisschool Heilig Hart aan de Tuinstraat is met 150 kleuters een van de grootste basisscholen van Harelbeke. Eerder kregen de nieuwe kinderen een rugzak/boekentasje. “Daarin staken onder meer infoblaadjes, een fluojasje, een waterflesje en enkele gadgets om de school voor te stellen en de kinderen, onze instappertjes dus, op hun gemak te stellen”, duidt Kathleen.

Dit jaar wordt gewerkt met een nieuw prentenboek ‘Een dag op stap in VBS Heilig Hart’. “Het boekje stelt de school voor aan nieuwe ouders. Alles in prenten en kleine tekstjes met begrijpbare taal voor kinderen en anderstalige ouders. Het is het verhaaltje over wat onze school is, wie we zijn, wat we doen, waar we voor staan en hoe we werken.”

Visueel en kleurrijk

De eenvoudige en duidelijke prenten zijn van Kim Braekevelt, die behalve illustrator dit schooljaar ook ICT-coördinator is van de scholengemeenschap. “Ik heb het gestileerd en eenvoudig gehouden en mij ingeleefd in de doe-, denk- en leefwereld van de kleinsten. Ik kreeg ook input van leerlingen van het vijfde leerjaar. De tekeningen zijn eenvoudig en veelzijdig, zeer visueel, kleurrijk en rekening houdend met de diversiteit. Ik heb er zeer goed over nagedacht (lacht). Een mooie samenwerking zowel met de oudere leerlingen als met de school zelf”, vertelt Kim, die niet aan haar proefstuk toe is als illustrator. Zij werkte in 2021 mee aan het kinderboekje ‘Finn en Fran’ en werkt mee aan het Kortrijks Memento Woordfestival 2023.

Het boekje is gemaakt in eigen beheer. “In elk klasje ligt er een boekje waarin de kinderen kunnen kijken. Er staan ook tekeningen in over ons zeer breed aanbod”, aldus Kim en Kathleen. “We zijn ook onze website in het nieuw aan het steken met daarop een digitale versie van het boekje. En we mogen nu al meegeven dat er voor volgend schooljaar, met insteek van de leerlingen van het vijfde jaar, een avontuurlijk grondplan van de school gemaakt wordt, dat ook geïllustreerd wordt.” (Peter Van Herzeele)