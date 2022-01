Poperingse bibliotheek lanceert ‘Levende boeken’

Vanaf nu kan je inschrijven voor de sessie ‘De Levende Bibliotheek’, die plaatsvindt op zaterdag 12 februari in bib De Letterbeek, Veurnestraat. Twaalf mensen komen er getuigen over problematieken, waarmee ze zelf af te rekenen hebben.

“De ‘boeken’ in de bib worden die namiddag mensen van vlees en bloed. Stuk voor stuk hebben ze vooroordelen aan de lijve ondervonden. Nu doen ze hun verhaal, en helpen ze stereotypen te doorbreken”, zegt bibmedewerker Stefaan Kempynck.

Komen onder andere aan bod: een slechtziende, een (gewezen) kankerpatiënt, iemand die seksueel anders geaard is, iemand die juist verhuisde naar een woonzorgcentrum, iemand die in armoede leefde, een alcoholist, iemand die seksueel misbruikt werd, iemand met hoogsensitiviteit… Van 14 tot 17 uur zitten ze in een ‘spreekhoekje’ in de bib, waar ze telkens mensen ontvangen om een half uurtje te getuigen over hun levensloop.

Het betreft een organisatie van de Poperingse bibliotheek, in samenwerking met Avansa Westhoek (het vroegere Vorming Plus) en het Ieperse H. Hartziekenhuis (psychiatrie).